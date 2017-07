Lenda do Milan, Paolo Maldini aprova contratação de Bonucci: "Um dos melhores do mundo"

Google Plus

Bonucci fez sua estreia no amistoso contra o Bayern de Munique, no último sábado (Foto: Lintao Zhang/Getty Images)

Eterna lenda do Milan, Paolo Maldini visitou nesta segunda-feira (24) a concentração da Roma, que está hospedada em Boston, Estados Unidos, para a disputa de alguns amistosos de pré-temporada, e conversou com a imprensa. Em entrevista ao site Forza Roma, o ex-defensor elogiou a chegada do zagueiro Leonardo Bonucci ao Milan.

"A contratação do Bonucci foi ótima para o Milan, porque é difícil encontrar zagueiros com essa qualidade. É difícil entender o que houve com ele na Juventus, mas Bonucci é um ótimo defensor", enalteceu o italiano, de 49 anos.

Maldini comentou também sobre a possibilidade dos rivais de Milão, Internazionale e Milan, brigarem pelo Scudetto (título da Serie A). De acordo com ele, ainda é cedo para isso, mas ambas as equipes devem entrar na briga por vaga na Uefa Champions League. "Acho que para isso [conquistar a liga italiana] é ainda muito cedo, mas tenho certeza de que disputarão vaga na Champions League", afirmou.

A Itália, que há algumas temporadas perdeu a quarta vaga para a maior competição continental, a partir da temporada 2018/2019 voltará a ter quatro vagas, sendo que todas serão diretamente na fase de grupos. A Uefa mudou as regras de classificação para a Champions depois de sofrer forte pressão dos maiores clubes europeus que queriam criar uma liga independente.

Paolo Maldini, que jogou toda a carreira pelo Diavolo, recebeu uma proposta da nova propriedade do clube para integrar a diretoria, mas, depois de alguns encontros, recusou a oferta, alegando falta de compatibilidade de ideias.