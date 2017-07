Bonucci estreia, Çalhanoglu marca e Milan goleia Bayern de Munique

Neste sábado (22), Bayern de Munique e Milan se enfrentaram em Shenzhen, na China, pela International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada disputado na China. O Diavolo não tomou conhecimento dos alemães, vencendo o duelo por 4 a 0.

Cria da base do clube italiano, o atacante Patrick Cutrone marcou duas vezes. Os novos reforços também se destacaram. O meio-campista Franck Kessié e o meia Hakan Çalhanoglu completaram o placar. Principal contratação para 2017/18, o zagueiro Leonardo Bonucci fez sua estreia com a camisa rossonera.

O Diavolo agora se concentra para jogar a terceira fase eliminatória da Uefa Europa League, contra o Craiova, da Romênia. A primeira partida será na próxima quinta-feira (27), na casa do time romeno, e o jogo de volta, em Milão, está marcado para o dia 3 de agosto.

Já o Bayern terá a Audi Cup pela frente, torneio amistoso disputado no próprio estádio, Allianz Arena. A competição terá a participação de Napoli, Liverpool e Atlético de Madrid.

Letal, Milan marca três vezes

Bonucci em ação pela sua nova equipe (Foto: Zhong Zhi/Getty Images)

O Bayern começou a partida com mais posse de bola e buscando com mais insistência o ataque, já o Milan fazia pressão na saída de bola adversária e tentava contra-atacar. E a primeira chance do jogo foram dos alemães com Lewandovski que subiu em cobrança de escanteio, mas cabeceou pra fora.

Alguns minutos depois, Kessié venceu disputa no campo de ataque, entrou na área, mas adiantou demais a bola que acabou ficando com o goleiro alemão. O time comandado por Carlo Ancelotti voltou a assustar em cruzamento de Ribéry para o meio da área, mas Zapata conseguiu afastar.

Aos 12 minutos, Rodríguez tabelou com Niang e cruzou para a área, a defesa alemã afastou parcialmente e Kessié aproveitou o rebote para chutar para o fundo das redes. Depois disso, o Diavolo ficou mais organizado em campo e começou a aproveitar melhor os erros alemães.

Em cobrança de falta, Rodríguez cruzou na área e encontrou o jovem Cutrone que cabeceou sem chances para o goleiro Fruchtl. O Bayern então precisou sair mais para o jogo para tentar reverter o resultado e Müller conseguiu furar o bloqueio milanista, mas na hora da finalização, foi travado por Montolivo.

No fim da primeira etapa em contra-ataque muito bem organizado, Niang passou por Rafinha e tocou para Cutrone devolvendo em seguida para o francês que viu Bonaventura entrando na área e só rolou para o meia italiano que com muita categoria, deixou Cutrone na cara do gol para apenas empurrar a bola para o fundo das redes.

Bayern tenta reação, mas Milan confirma goleada

Çalhanoglu fechou o marcador em Shenzhen (Foto: Zhizhao Wu/Getty Images)

Na segunda etapa, os alemães foram com tudo ao ataque para minimizar a derrota e Müller quase marcou de fora da área, mas Donnarumma estava atento e defendeu. Em outra jogada do atacante alemão, o jogador driblou dois defensores e poderia ter finalizado, mas preferiu dar o passe, errando completamente a jogada.

O Milan efetuou diversas alterações no intervalo, promovendo várias estreias de novos reforços, mas também deixando a equipe sem entrosamento e consequentemente, errando bastante e construindo pouco. Mas em um contra-ataque puxado por Niang, o atacante francês tentou o chute, mas mandou por cima do gol.

Depois, Lewandovski fez boa jogada na entrada da área e rolou para Tolisso, de frente para o gol, chutar nas redes pelo lado de fora, perdendo grande chance. O centroavante polonês teve nova chance em cobrança de falta, mas mandou a bola por cima do gol.

No fim do jogo, ainda deu tempo para o último gol rossonero com Çalhanoglu, que recebeu pelo passe de Gómez, avançou com a bola nos pés e mandou um indefensável chute rasteiro, decretando a goleada do Milan sobre o Bayern.