Gabriel Jesus decide, Manchester City bate Swansea e assume terceiro lugar

Gabriel Jesus segue impiedoso em seu início de jornada na Inglaterra. Com dois gols, o atacante brasileiro garantiu a vitória do Manchester City contra o Swansea, por 2 a 1, no Etihad Stadium, pela 24ª rodada da Premier League, neste domingo (5). O ex-atleta do Palmeiras abriu o placar no primeiro, mas o time galês empatou na segunda etapa, com Sigurosson. Nos minutos finais de jogo, contudo, Jesus anotou o segundo a favor dos Citizens.

O resultado fez o City ascender à terceira posição na tabela, com 49 pontos, atrás de Tottenham (50) e Chelsea (59), ultrapassando Liverpool e Arsenal – ambos tropeçaram na rodada. Já o Swansea ocupa a 17ª posição, com 21 pontos, e segue rondando a zona de rebaixamento.

Agora, o Manchester City volta a campo no dia 13 (segunda-feira), às 18h, para visitar o Bournemouth. Já o Swansea jogará contra o Leicester City, um dia antes, às 14h, no país de Gales. Ambos os jogos no horário de Brasília.

Só Jesus salva

Superior ao Swansea no início de jogo, o Manchester City não demorou a abrir o marcador. Aos 11 minutos, David Silva fez boa jogada na linha de fundo, cruzou para Sterling, o camisa 7 não conseguiu dominar, e bola sobrou para Gabriel Jesus, que marcou de pé direito. Ainda na primeira etapa, Yaya Touré cobrou falta venenosa, mas Fabianski pôs para escanteio.

Já na segunda etapa, quem começou assustando foi o Swansea. Em cobrança de falta primorosa, Sigurosson faria um golaço, não fosse a intervenção perfeita de Cabellero junto à trave. A resposta do City veio com Sané, que tentou surpreender Fabianski cruzando bola rasteira direito para o gol; o chute acertou o pé da trave.

Porém, o Swansea cresceu na partida e conseguiu empatar o confronto. Na entrada da área, Narsingh passou para Sigurosson ajeitar a bola e soltar o pé, rasteiro, de fora da área. Chegando ao fim de jogo, o City se mandou à frente em busca do gol da vitória.

Então, aos 47 minutos do segundo tempo, David Silva descolou cruzamento para área, Jesus cabeceou, o goleiro defendeu, e o próprio atacante brasileiro pegou o rebote. Gol salvador de Jesus para dar os três pontos à equipe de Pep Guardiola.