Em duelo tricolor, Fluminense aproveita chances e derrota São Paulo no Maracanã

A estreia de Doriva não foi como o técnico imaginava. O São Paulo, jogando no Maracanã, foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, com gols de Fred e Marcos Júnior. Pelo lado paulista, mais do que o gosto amargo da derrota e a chance perdida para entrar no G-4, fica a sensação de que o time não jogou bem e que a vitória da equipe carioca foi merecida. Já do lado dos mandantes, a impressão é de que Eduardo Baptista parece ter arrumado a casa, fazendo com que seus atletas joguem como uma verdadeira equipe.

O Tricolor das Laranjeiras, após os três pontos conquistados dentro de casa, ultrapassou o Atlético-PR e ocupa agora a 11ª colocação, com 40 pontos. Com isso, os torcedores mais pessimistas ficam aliviados pela diferença de sete pontos para a zona de rebaixamento. Já os otimistas começam a visualizar a parte de cima da tabela e acreditar numa possível vaga no G-4, distante seis pontos.

Enquanto isso, o Tricolor do Morumbi lamenta a derrota, mas de certa forma comemora os outros resutados da rodada, que deixaram a equipe ainda na 5ª posição, com 46 pontos. O time paulista torce agora para uma derrota do Santos no confronto diante do Grêmio para permanecer colado no G-4. O clube da Baixada tem os mesmos 46 pontos de seu rival, porém leva vantagem no saldo de gols, o que deixa a equipe a frente na briga pela vaga na Libertadores de 2016.

Os tricolores voltarão a campo no próximo final de semana. Enquanto o Fluminense viaja até Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro no domingo (18), no Mineirão, o São Paulo, no mesmo dia, recebe o Vasco no Morumbi. A partida contra o Cruzmaltino marcará a estreia do terceiro uniforme tricolor, uma das homenagens que o clube fará para Rogério Ceni até a aposentadoria do goleiro no final do ano.

Flu aproveita uma das poucas chances e sai na frente

Técnicamente a primeira etapa não agradou no Maracanã. Com os meios de campo das equipes praticamente anulando um ao outro os times não conseguiram criar grandes chances e os goleiros foram pouco exigidos. Os minutos iniciais resumiram-se, por parte do São Paulo, em passes para trás, fazendo com que Rogério Ceni participasse a todo instante, e, por parte do Fluminense, em tentativas de lançamentos longos, em sua maior parte errados.

As primeiras chances da partida foram dos paulistas. Aos 18 minutos, após receber passe da direita, Ganso, dentro da área, girou e bateu colocado. A bola caprichosamente bateu no travessão e saiu. Pouco tempo depois, Luís Fabiano cabeceou após boa cobrança de escanteio de Alexandre Pato, mas mandou no meio do gol, nas mãos de Cavallieri.

O Flu, entretanto, em sua primeira chance clara de gol, conseguiu abrir o placar. Aos 30 minutos, jovem Gustavo Scarpa cobrou escanteio pela esquerda e no duelo dos camisas 9 Fred foi mais rápido que Luís Fabiano, antecipou-se na jogada, e cabeceou rasteiro para tirar o zero do marcador e botar os cariocas a frente do placar.

Após o gol, o São Paulo seguiu com mais posse de bola, porém sem criatividade para passar da forte marcação do time das Laranjeiras. O jogo ficou truncado, com muitas faltas para ambos os lados e muitos passes errados, panorama que seguiu até o fim do primeiro tempo.

Tricolor carioca marca no início e garante vitória

O Fluminense soube jogar com o resultado do primeiro tempo e decidiu sua vida logo na volta para o segundo tempo. Os técnicos Doriva e Eduardo Baptista promoveram alterações no intervalo, e a do técnico são-paulino não surtiu o efeito esperado. Wesley, que havia entrado no lugar de Hudson, amarelado, errou um passe no campo de ataque, o Flu foi rápido e Marcos Júnior, após cortar Matheus Reis, chutou de perna esquerda, com muita categoria, no ângulo para ampliar a vantagem carioca.

Perdendo por 2 a 0, o São Paulo se lançou ao ataque e deu espaços para o Fluminense contra-atacar, deixando o jogo mais aberto. Os visitantes chegaram a assustar Cavallieri duas vezes. Primeiro com Luís Fabiano, que, após bom cruzamento de Matheus Reis, cabeceou a bola na trave. Pouco tempo depois, Alexandre Pato recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu colocado, mas a bola passou a esquerda do gol, tirando tinta da trave.

Após os dois lances de perigo, o time do Morumbi seguiu com maior posse de bola, porém, com Ganso em uma noite apagada, não teve criatividade para chegar mais vezes ao gol adversário. O Fluminense então abusou dos contra-ataques, e, vendo o panorama da partida, Eduardo Baptista promoveu ainda a entrada de Osvaldo para deixar a equipe mais rápida. Mesmo assim, Rogério Ceni não foi exigido e o placar permaneceu o mesmo até o fim da partida.