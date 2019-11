Resultado Inter x Joinville no Brasileirão 2015 (1-0)

Muito obrigado a você, leitor da VAVEL Brasil, que seguiu por aqui Internacional 1x0 Joinville. Chegamos ao fim da transmissão, mas continue de olho no site para acompanhar a repercussão deste confronto, além das principais notícias esportivas pelo Brasil e pelo mundo. Até a próxima! :)

Na próxima rodada (33ª), o Inter visita o Goiás no Serra Dourada, domingo (1), às 19h30. Um dia antes, o Joinville pega a Ponte Preta em Campinas, no mesmo horário.

Com gol de Vitinho em assistência de D'Alessandro, aos 20 minutos do segundo tempo, o Internacional venceu o Joinville por 1 a 0, na tarde/noite deste sábado no Beira-Rio. Devido ao triunfo, o Inter agora tem 50 pontos e só não está no G4 porque tem saldo de gols pior que o Santos, 4º colocado. O Joinville, por sua vez, segue com apenas uma vitória fora de casa e permanece no 19º lugar, com 30 pontos.

Ernando: ''Independentemente do placar, nos dedicamos e conseguimos ser felizes em um lance de bola parada com o Vitinho para sair com a vitória. O principal era fazer o dever de casa e sair com os três pontos. Queremos somar pontos para entrar no G4''.

Marcelinho Paraíba: ''É difícil jogar fora. A equipe precisa ser um pouco mais ousada, jogar mais. Nos defendemos muito, mas o time foi bem, estávamos segurando bem. Infelizmente eles fizeram o gol em uma bola parada. Precisamos incentivar e acreditar até o fim, podemos sair dessa situação unidos''.

49' FIM DE JOGO! Internacional 1x0 Joinville!

48' Marcelinho levanta na área e Alisson pega.

48' Minuto final no Beira-Rio.

47' D'Alessandro arma contra-ataque, e, desmarcado, conduz até finalizar para fora.

47' Minutos finais. JEC pressiona.

46' UHH! Vitinho recebe de Rodrigo Dourado, carrega, encara Guti e conclui de esquerda. Para fora!

46' Três de acréscimo.

44' Troca. Entra Wellington e sai Valdívia no Inter.

44' Correria! Inter tenta contra-atacar com Vitinho mas ele perde a bola e se abre um vazio no meio do gramado. JEC chega com perigo e Marion isola após sobra.

43' QUASE O EMPATE! Marion recebe de Marcelinho Paraíba em contragolpe e cruza. Réver dá carrinho e quase faz contra.

42' Joinville vai para cima do Inter.

40' Bola faz curva por fora no levantamento. Tiro de meta.

40' Diego cruza, a bola bate em William e sai em escanteio.

39' Marcelinho Paraíba cobra falta na área e a redonda passa por todos.

38' Cartão amarelo para Vitinho. Por falta em Marcelinho Paraíba. Primeira advertência ao Inter. O camisa 21 estava pendurado e não pega o Goiás no próximo domingo.

37' Sasha recebe de Nilton e perde a bola para Marion. Na sequência, o jogador do Joinville é derrubado por William.

35' Edson Ratinho avança com liberdade pela direita e cruza nas mãos de Alisson.

35' D'Alessandro cruza e Réver cabeceia fraco. Agenor pega.

34' Ernando recebe de Sasha, divide com Rafael Donato e a bola sai em escanteio para o Inter.

33' Público total no Beira-Rio: 22.479.

32' D'Alessandro ergue para a área e a redonda passa por todo mundo.

31' Falta perigosa para o Inter. Sasha foi derrubado por Edson Ratinho e o Colorado seguiu jogando. Como foi marcado impedimento, Dewson voltou atrás e assinalou infração.

30' Marcelinho Paraíba levanta na área, Valdívia afasta e D'Alessandro sofre falta de Guti no rebote.

29' Edigar Junio cruza, a bola desvia e sai em escanteio.

29' D'Alessandro faz lançamento buscando Sasha mas o passe sai forte e Agenor pega.

28' Valdívia busca Vitinho mas Rafael Donato antecipa.

27' Inter também troca: sai Anderson e entra Eduardo Sasha.

27' Substituição no Joinville: entra Marion e sai William Popp, que recém havia entrado.

26' Vem aí Eduardo Sasha no Inter.

25' Valdívia parte para cima de Anselmo e o volante do Joinville protege para ganhar arremesso lateral.

25' Jogo retorna.

23' William Popp atropela Alisson após cruzamento de Edson Ratinho. Os dois envolvidos ficam caídos na área colorada.

23' Inter vai subindo para a 5ª posição e só não entra no G4 porque perde nos critérios de desempate para o Santos. São 50 os pontos somados pelo Colorado até aqui.

22' Vitinho estica para Valdívia, mas o passe sai muito forte.

20' GOL DO INTER!! VITINHO!! Após cobrança de escanteio curto, D'Alessandro arruma espaço e cruza na área. Vitinho, sozinho, cabeceia para o gol e abre o placar no Beira-Rio: Inter 1 a 0!

19' William Popp entra na vaga de Lucas Crispim no JEC.

19' William recebe na direita e Lucas Crispim toca para escanteio.

17' No rebote do escanteio cobrado, D'Alessandro tenta puxar contragolpe mas é puxado por Donato.

16' ALISSON! Anselmo tabela com Marcelinho Paraíba, invade a área com muita facilidade e manda uma bomba cruzada. Alisson se estica e toca para escanteio fazendo defesa espetacular!

16' Naldo se precipita e faz ligação direta nas mãos de Alisson.

15' Valdívia levanta e Réver sobe para cabecear por cima da meta.

14' Nilton invade a área e Guti afasta pela linha de fundo.

13' William e D'Alessandro fazem associação pela direita. Em cobrança de lateral, o argentino devolve para o lateral, que é flagrado em condição irregular.

12' Kempes recebe de Edigar Junio, gira e bate. Para fora.

11' Vitinho levanta e Agenor pega fácil.

11' Guti derruba Valdívia na intermediária ofensiva colorada.

11' JEC tenta sair no contragolpe mas Edson Ratinho erra passe para Kempes.

10' Jogo truncado.

8' Ernando vai à linha de fundo e sai com bola e tudo.

7' Edson Ratinho recebe no corredor direito e cruza. A bola bate em Ernando e fica oferecida para Alisson.

5' Cartão amarelo para Marcelinho Paraíba. Por reclamar veementemente com o árbitro, pedindo para que o jogo fosse parado quando Lucas Crispim ficou caído no meio de campo.

5' D'Alessandro toca errado, Rodrigo Dourado se joga e consegue ganhar a dividida com Naldo. Nilton fica com sobra e chuta de perna esquerda para fora.

4' Anselmo arrisca do meio da rua. Terrível.

4' Marcelinho Paraíba manda para o gol de muito longe e Alisson defende tranquilamente.

3' Nilton derruba Kempes na intermediária de ataque do Joinville.

1' Anderson recebe lançamento mas faz falta em Diego.

19:33 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! 0x0.

19:33 D'Alessandro entra no Inter na vaga de Alex.

19:32 Também no intervalo, Figueirense e Santos empatam por 0 a 0.

19:32 Vai recomeçar o segundo tempo.

Os 45 minutos iniciais foram de um futebol fraco no Beira-Rio. Com a bola, o Inter se mostrou um time engessado e incapaz de realizar triangulações para furar o bloqueio do JEC. Por outro lado, o Joinville conseguiu cumprir a missão: impedir que o adversário criasse situações de perigo para abrir o placar.

Kempes: ''Nossa proposta de jogo é essa, marcar forte e sair nos contra-ataques. Acho que conseguimos realizá-la no primeiro tempo. Vamos ver o que o PC tem para falar no intervalo, esperamos que no segundo tempo consígamos atacar mais''.

Juan: ''Jogo difícil, quando se chega nessa parte do campeonato os jogos são sempre fechados, com poucas opções de gol. Vamos conversar e tentar fazer os gols no segundo tempo''.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Internacional 0x0 Joinville.

47' Agenor e Guti se enrolam e deixam Inter ter nova chance de ataque. Valdívia pega sobra e cruza, Anderson faz a parede e rola para Nilton bater. Finalização do volante é afastada por Guti, em cima da linha!

46' Dois de acréscimo.

45' Troca no JEC. Sai Ricardo Bueno, machucado, e entra Edigar Junio.

45' Ricardo Bueno é mais um jogador a cair no gramado. Deve acontecer substituição.

44' Que jogo fraco no Beira-Rio...

42' Ricardo Bueno puxa Réver após perder a bola para o zagueiro.

40' Alex cobra falta, Juan se antecipa à Agenor e testa por cima do gol. Quase!

39' Anderson erra passe para Ernando. Jogo terrível no Beira-Rio.

38' Réver rouba bola, tabela com Valdívia e tenta acionar William, que fica para trás e não consegue o domínio.

37' Kempes recebe de Marcelinho Paraíba, encara Juan e chuta por cima.

36' Valdívia fica bom sobra na intermediária e espera Vitinho sair do impedimento para passar a bola. Quando isso acontece, o camisa 21 não entende.

36' Réver comete falta em Ricardo Bueno no centro do campo.

35' Alex manda bola em profundidade para Vitinho, mas Agenor chega antes e rasga para lateral.

34' Valdívia recebe lançamento de Alex, mata no peito e tenta chapéu sobre Edson Ratinho. O toque sai muito forte e Agenor sai para defender.

33' Vitinho chuta forte de fora da área e Agenor cai para encaixar.

33' Vitinho cruza buscando Valdívia e a bola passa por todo mundo.

32' Nível do jogo piora cada vez mais.

31' Nilton arrisca de muito longe para fora.

30' Joinville tem a posse de bola no ataque. Edson Ratinho erra passe.

28' Meia já está de volta ao gramado.

27' Agora quem está caído é Alex.

26' Vitinho retorna e já aciona Valdívia na área. O camisa 29 deixa passar e Rafael Donato protege para a saída de Agenor.

25' Vitinho fica caído no gramado depois de dividida forte.

24' Fim de jogo no Maracanã: Fluminense 0x1 Atlético-PR. Gol de Walter.

23' Cartão amarelo para Kempes. Chegou forte em Nilton após tomar chapéu. O atacante estava pendurado.

23' Vitinho cobra na barreira.

22' Rafael Donato comete falta sobre Valdívia na intermediária ofensiva do Internacional. Boa chance.

21' Inter em cima. JEC se fecha.

20' Wiliam tabela com Anderson e Diego corta para fora.

19' Nilton cruza e Vitinho cabeceia mal para defesa de Agenor.

18' Réver antecipa passe com o peito, adianta a bola e sofre falta no centro do campo.

17' Anderson manda passe muito forte em tentativa de inversão para Alex.

17' Valdívia cobra escanteio e a bola faz curva por fora antes de chegar à área.

16' Vitinho cruza da esquerda e Guti desvia para trás, quase marcando contra. Escanteio para o Inter.

15' Marcelinho Paraíba tabela com Lucas Crispim e alcança o passe quando a bola chegava na linha de fundo. De perna direita, o veterano consegue cruzar, mas a bola passa por toda a extensão da área e sai em lateral.

14' Alisson faz grande lançamento no ataque para Anderson, que tabela com Valdívia e ajeita para Vitinho finalizar. O chute do camisa 21 sai torto, de perna esquerda.

13' Cama de gato de Vitinho em lance com Rafael Donato.

12' Valdívia faz falta em Edson Ratinho.

11' Anselmo rouba a bola de Ernando, avança pela direita e cruza. Réver corta.

10' William cruza, Rafael Donato tira de cabeça e a bola cai nos pés de Alex. Pressionado, ele conclui e Diego rebate.

10' Naldo lança para ninguém.

9' Anselmo pega rebote de cruzamento afastado e chuta de longe para fora.

9' Joinville se fecha em duas linhas de quatro, com Ricardo Bueno e Kempes incomodando a saída de bola. Inter tenta sair jogando com Rodrigo Dourado e Nilton entre os zagueiros.

8' Alex recebe de Valdívia pela esquerda e cruza rasteiro. Agenor se antecipa e agarra.

7' Réver lança Vitinho. Assinalado impedimento do atacante do Inter.

6' Lucas Crispim recebe de Kempes na intermediária e arrisca de muito longe. Alisson cai e pega firme.

5' Valdívia é acionado no contragolpe pela esquerda. O camisa 29 cruza e Diego tira de cabeça antes da chegada de William.

4' Rodrigo Dourado vacila na frente da área e perde a bola para Anselmo. O volante do JEC invade a área e é travado por Juan na hora da finalização!

4' Tudo certo. Jogo retorna.

3' Jogo parado para atendimento à Valdívia e Ricardo Bueno. Os dois se chocaram e estão caídos no campo ofensivo do Joinville.

2' Valdívia recebe na área, divide com Anselmo e cai. Apesar das reclamações, Dewson Freitas da Silva manda seguir e dá tiro de meta.

1' Rodrigo Dourado erra passe mas Diego não acerta o domínio e cede lateral ao Inter.

0' Inter ataca para o lado direito das cabines de imprensa. JEC, evidentemente, para o esquerdo.

18:31 COMEÇA O JOGO NO BEIRA-RIO!

18:30 Um minuto de silêncio antes da bola rolar. Em homenagem ao ex-atleta do Inter, Jorge Andrade, morto em 7 de outubro.

18:29 Inter será comandado pelo auxiliar Galego, visto que Argel está suspenso pelo STJD.

18:28 Inter de camisa vermelha, calções e meias brancos. Joinville de camisa branca, calções e meias pretsas.

18:26 Joinville: Agenor; Edson Ratinho, Rafael Donato, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Lucas Crispim e Marcelinho Paraíba; Ricardo Bueno e Kempes.

18:26 Inter: Alisson; William, Juan, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson e Alex; Valdívia e Vitinho.

18:26 Vamos relembrar as escalações.

18:25 Hino nacional sendo executado.

18:23 Inter e Joinville em campo! Os capitães puxam a fila: Alex e Marcelinho Paraíba.

18:18 Em 2015, atuando no Beira-Rio, o Inter só perdeu duas partidas. Ambas foram em julho e em sequência, contra Atlético-MG (3 a 1) e Flamengo (2 a 1). Com apenas uma vitória fora no Brasileiro, o JEC terá trabalho.

Inter x Joinville tempo real

18:09 Equipes já no vestiário. Em instantes voltam ao campo para o começo da partida.

17:58 Nas últimas semanas, grandes chuvas atingiram partes do estado do Rio Grande do Sul. Para o jogo contra o Joinville, a direção do Inter convidou algumas famílias desabrigadas para irem ao Beira-Rio.

Inter x Joinville em tempo real pelo Brasileirão 2015

17:55 Direção colorada espera cerca de 28 mil torcedores para o jogo diante do Joinville.

17:52 Time do Inter no aquecimento. JEC ainda não subiu ao gramado.

17:51 Intervalo para Fluminense 0x0 Atlético-PR.

17:49 JOINVILLE ESCALADO: Agenor; Edson Ratinho, Rafael Donato, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Lucas Crispim e Marcelinho Paraíba; Ricardo Bueno e Kempes.

17:47 BANCO DO INTER: Muriel, Léo, Zé Mário, Wellington, Nico Freitas, D'Alessandro, Eduardo Sasha, Alisson Farias e Rafael Moura.

17:46 INTERNACIONAL CONFIRMADO: Alisson; William, Juan, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson e Alex; Valdívia e Vitinho. Sem surpresas.

17:43 Alisson e Muriel estão no aquecimento. Escalações ainda não foram divulgadas.

17:37 No Maracanã, 37 minutos para Fluminense 0x0 Atlético-PR. Goleiro Weverton já realizou cinco grandes defesas.

17:24 Escalações devem ser confirmadas em instantes.

Inter x Joinville minuto a minuto

Como visitantes neste Brasileirão, o Joinville faz campanha terrível. Até o momento, são 11 derrotas (Fluminense, São Paulo, Chapecoense, Sport, Atlético-MG, Santos, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Goiás e Flamengo), três empates (Coritiba, Vasco e Atlético-PR) e apenas uma vitória (Figueirense). Nesses 15 jogos, o JEC fez apenas seis gols, tendo sofrido 24. O detalhe é que, em todas as partidas nas quais não perdeu, o time não foi vazado. O aproveitamento é de míseros 13%.

Jogando em casa neste Campeonato Brasileiro, o Internacional tem ótimo aproveitamento: dez vitórias (Avaí, Coritiba, Santos, Goiás, Fluminense, Atlético-PR, Vasco, Palmeiras, Corinthians e Sport), três empates (São Paulo, Chapecoense e Figueirense) e duas derrotas (Atlético-MG e Flamengo). Com 23 gols marcados e apenas oito sofridos, o Colorado tem 73% de aproveitamento no Gigante da Beira-Rio. Somente diante de Atlético-MG, Flamengo, Figueirense, Corinthians e Sport o time foi vazado, mostrando a importância e o poder do estádio para o clube vermelho.

A arbitragem de Inter x Joinville fica a cargo de Dewson Fernando Freitas da Silva (PA), auxiliado por Fabiano da Silva Ramires (ES) e Hélcio Araújo Neves (PA).

Inter x Joinville transmissão em tempo real

Além de Inter x Joinville, o sábado tem outras três partidas válidas pelo Brasileirão. Abrindo a 32ª rodada, Fluminense e Atlético-PR duelam no Maracanã às 17h. Às 18h30, Figueirense e Santos jogam no Orlando Scarpelli. Mais tarde, às 21h, o Allianz Parque é palco de Palmeiras x Sport. Todos esses enfrentamentos você acompanha aqui na VAVEL Brasil.

O palco de Internacional x Joinville é o Beira-Rio. Unindo todas as competições, a média de público pagante registrada no estádio em 2015 é de 21.151 pessoas, com taxa de ocupação igual a 42%. Apenas no Brasileirão, o número cai para 17.567 torcedores por partida.

PC Gusmão, destacando a importância e a dificuldade da partida de hoje: ''Chegou o momento da competição em que todas as equipes têm objetivo definidos. Os jogos são equilibrados e o segundo turno fica mais difícil porque todos têm seus focos bem direcionados, e há menos times e outras competições. Temos de estar dentro do nosso objetivo e sermos mais eficientes que o adversário. O Inter também está na luta e vai ao jogo com determinação. Por isso, temos de ser mais em tudo''

Argel Fucks, sobre a escalação: ''Treinamos no coletivo com Zé Mário. No segundo tempo, usamos Ernando como lateral-esquerdo e colocamos Juan dentro da área. Achei que a etapa final foi melhor. O Zé posso usar durante a partida... está há bastante tempo parado. Ele treinou bem e fica como opção. O Ernando no lado esquerdo nos dá uma tranquilidade maior e o Juan se posiciona bem, ganha na bola aérea''.

ÚLTIMO CONFRONTO: No primeiro turno do Brasileirão, o Joinville recebeu o Inter em sua arena. Mesmo com o mando de campo, o JEC foi superado pelo Colorado por 2 a 0. Réver, de cabeça, e Vitinho, de pênalti, marcaram os tentos vermelhos.

RETROSPECTO: Em toda a história do Campeonato Brasileiro, Inter e Joinville se enfrentaram seis vezes. Foram três vitórias coloradas contra apenas uma tricolor, além de dois empates. Os gaúchos anotaram 11 gols e os catarinenses somente três.

Inter x Joinville tempo real

FIQUE DE OLHO Inter x Joinville: Há bastante tempo no JEC, Naldo tem contrato com o clube até 2018. É um jogador que tem na saída de bola sua maior virtude, além das jogadas aéreas e o desarme preciso. Baiano, começou sua carreira no Vitória da Conquista e passou pelo Atlético-PR. Esta será a primeira partida do volante desde sua lesão no joelho, há cerca de um mês.

FIQUE DE OLHO Inter x Joinville: No Inter desde o começo de 2014, Ernando se caracteriza por ser um jogador extremamente regular. Discreto, o zagueiro jamais chamou a atenção por lances extravagantes mas sempre manteve a qualidade. Desta vez, porém, o foco vai para o ex-Goiás por um motivo especial. O desempenho de Ernando na lateral-esquerda é tão bom que Argel Fucks preferiu ele a Zé Mário, jogador de origem da posição. Na última partida, o eficiente e polivalente defensor deu a vitória ao Inter contra o Flamengo, com belíssimo chute ao invadir a área.

Provável escalação do Joinville: Agenor; Edson Ratinho, Rafael Donato, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Lucas Crispim e Marcelinho Paraíba; Ricardo Bueno e Kempes.

O esquema 4-4-2, com dois atacantes de característica semelhante no ataque, parece ter se fixado no Joinville. Mais uma vez, Ricardo Bueno e Kempes formarão dupla ofensiva.

A ideia do técnico Paulo César Gusmão é manter a base que vem bem. Mesmo assim, um retorno mexeu com o onze inicial do comandante: o volante Naldo fica novamente disponível após um mês afastado por lesão no joelho e será titular na vaga do suspenso Kadu. O camisa 10 e responsável pelas bolas paradas, Marcelinho Paraíba, também volta ao time após cumprir suspensão.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Juan, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson e Alex; Valdívia e Vitinho.

Dois nomes de peso estarão no banco de reservas colorado na tarde/noite deste sábado: D'Alessandro e Eduardo Sasha. Enquanto o camisa 10 ainda não readquiriu o ritmo ideal após voltar de lesão, o veloz atacante volta a ficar disponível depois de um mês e meio. Argel já confirmou que ambos entrarão na segunda etapa da partida.

Sem poder contar com Paulão (suspenso) e Lisandro López (com problema na panturrilha), Argel Fucks já confirmou a equipe que começa o jogo diante do JEC. Na vaga do zagueiro, entra Juan, mantendo Ernando na lateral-esquerda. Enquanto isso, o argentino dá espaço ao antigo titular, Vitinho.

O compromisso mais recente do Joinville foi no último sábado (17), quando recebeu o Figueirense, na sua arena. Com gol anotado por Kempes na etapa final, o time de PC Gusmão venceu pelo placar mínimo.

Na última rodada (31ª), o Internacional viajou até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, domingo (18). No Maracanã, os comandados de Argel Fucks levaram a melhor pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Ernando, no primeiro tempo.

Lutando contra o rebaixamento, o Joinville possui 30 pontos e ocupa a 19ª colocação na tabela. Se triunfar, acorda no domingo fora do Z4 do Brasileirão.

O Internacional é 7º colocado com 47 pontos e está a apenas dois do Santos, primeiro time no G4. Se vencer e contar com derrotas do Peixe e do Palmeiras (que também jogam neste sábado), o Colorado dorme na zona de classificação para a Libertadores 2016.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre Internacional x Joinville, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no Beira-Rio, em Porto Alegre, e seu pontapé inicial será dado às 18h30 deste sábado (24). Vamos juntos em mais esta jornada!