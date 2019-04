Pré-jogo: Ameaçado, Goiás encara motivado Internacional para se afastar da zona da degola

O Campeonato Brasileiro 2015 está chegando ao final, e neste domingo (1), Goiás e Internacional duelam pela 33ª rodada. A partida ocorrerá, às 19h30, no estádio Serra Dourada, a vitória é fundamental para os dois times mudarem suas situações na tabela. Para os donos da casa, vencer significa acumular pontuação para se afastar do Z-4 – ainda que, mesmo vencendo, continua na zona de rebaixamento. No lado vermelho, um triunfo aumenta as chances de vaga na Libertadores e cola no quarto colocado São Paulo, com os mesmos 53 pontos.

No primeiro jogo entre as equipes no campeonato deste ano, o Inter venceu pelo placar de 2 a 1, no Beira-Rio. Foi um confronto sem grandes emoções, parecia que ia terminar empatado, até que o goleiro Renan – revelado no Colorado – falhou e permitiu que Eduardo Sasha marcasse o gol da vitória. No histórico de partidas, o time gaúcho acumula disparado o maior número de vitórias.

Argel escala time com D'Alessandro no banco

Em busca da terceira vitória consecutiva no Brasileirão, o Inter fez seu último treino neste sábado (31) antes de enfrentar o Goiás. Como já era previsto, o treinador Argel Fucks deve optar por começar o jogo com Alex e Anderson como titulares, e D’Alessandro e Sasha no banco de reservas. Vitinho desfalca o grupo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Argel conta com o retorno de Paulão, que deve começar jogando.

Revelado no alviverde, o zagueiro Ernando conhece bem o adversário. E, para ele, fazer um gol logo no início pode ajudar a dominar a partida no resto do tempo e encontrar a vitória.

“Pode favorecer, se a nossa equipe marcar um gol de início, o que vai gerar uma pressão da torcida e vai ficar um clima hostil. Mas também tem o outro lado. Eles mudaram de treinador, estão querendo dar uma resposta. Fizeram boa partida contra o Cruzeiro. A respeito das dimensões do gramado, é fora dos padrões do resto do Brasil, é muito grande e o jogo fica mais lento”, comentou.

Sendo assim, o Internacional será escalado com Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Alex e Anderson; Valdívia e Lisandro López.

Goiás aposta em três atacantes para vencer no Serra Dourada

O novo técnico Danny Sérgio, revelou que pretende manter o time com a mesma formação e começar o jogo com três atacantes. Segundo ele, Bruno Henrique, Erik e Zé Love têm condições de tirar o Goiás da crise. Ainda haverá troca na lateral, Clayton Sales entra na vaga de Gimenez.

O volante Rodrigo se recuperou de lesão no tornozelo e já está à disposição, porém terá que lutar por espaço entre os titulares. “O Rodrigo saiu do time por lesão e agora está tendo de buscar seu espaço. David e Patrick são os titulares. O Rodrigo terá de esperar a vez dele”, afirmou o treinador alviverde.

Com isso, o Goiás deve iniciar a partida com Renan; Clayton Sales, Felipe Macedo, Fred e Diogo Barbosa; Patrick, David e Arthur; Bruno Henrique, Erik e Zé Love.