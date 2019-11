Resultado Flamengo x Orlando City no Amistoso Internacional (1-0)

Com clima de festa no Maracanã, encerramos aqui a nossa transmissão do amistoso festivo entre Flamengo x Orlando City. Obrigado a você que ficou com a gente. Fique de olho no site e confira o pós-jogo desta partida e demais notícias. Boa tarde!

Ayrton, jogador do Flamengo, comenta sobre a posição da equipe carioca na tabela e reforça que o interesse do time é se garantir no G-4 para assegurar a vaga na Libertadores.

Atacante brasileiro que atua no Orlando City, Pedro Ribeiro agradece a presença da torcida da equipe norte-americana no Maracanã, parabeniza a equipe do Flamengo pela vitória e o clube pelo aniversário e também aprova sua atuação no amistoso. O jogador comemora a chance de atuar no Maracanã.

Faz festa o torcedor flamenguista! Com gol de Luiz Antonio, Flamengo comemora seus 120 anos vencendo o Orlando City no Maracanã!

49' Sem tempo para mais nada, árbitro aponta o centro do campo e encerra a partida amistosa entre Flamengo x Orlando City.

47' Pedro Ribeiro dá bom passe para Harrison Heat, que cruza para ninguém na área e desperdiça a posse de bola.

45' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

42' Samir comete falta dura e recebe cartão amarelo.

41' Jogador do Orlando City falha e Paulinho recebe ótimo passe do mesmo, faz a interceptação na área e chuta cruzado, mas manda para fora.

39' Público no Maracanã: 12.371 presentes, sendo 10.393 pagantes, com renda de R$ 336.135,00.

38' Mudança no Orlando City: sai Lewis Neal para a entrada de Mikey Ambose.

36' Boa defesa! Pedro Ribeiro faz boa jogada pelo meio e toca para Lewis Neal, que chuta forte no meio do gol, mas César, atento ao lance, defende seguro.

35' Harrison Heath, de 19 anos, é filho do técnico do Orlando City, Adrian Heath.

34' Mudança dupla no Orlando City: sai Darwin Cerén e Cristian Higuita para a entrada de Servando Carrasco e Harrison Heath, respectivamente.

33' Flamengo permanece em seu campo de ataque tentando se infiltrar na defesa adversária.

29' Pedro Ribeiro aposta em jogada rápida pelo meio, costura a defesa, arrisca o chute, mas é travado.

28' Orlando City tenta correr atrás do placar e aposta em jogadas pelas laterais.

26' O gol acendeu a torcida flamenguista que faz festa no Maracanã!

25' Mudança no Flamengo: sai Matheus Sávio, entra Ederson.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Luiz Antonio cobra a falta, a bola passa no meio da barreira, desvia em Cerén e engana o goleiro Thierry Graça.

22' Thiago Santos parte para o ataque sozinho e acaba sofrendo falta de Seb Hines, que recebe cartão amarelo. É falta perigosa para o Flamengo!

20' Flamengo chega ao ataque em velocidade com Samir, que pega mal na bola e ela sai sem direção pela linha de fundo.

19' Ayrton cobra falta da entrada da área, mas a bola vai pra fora, passando ao lado do gol do Orlando City.

18' Cartão amarelo para Darwin Cerén por falta cometida em Ayrton na entrada da área.

18' Ambas as equipes apostam no toque de bola, mas pecam nas falhas e a posse de bola se intercala.

15' Mudança no Orlando City: Adrian Winter deixa o campo para a entrada de Eric Avila.

13' Perigoso! Pedro Ribeiro leva a bola pelo meio, arrisca chute forte da meia-lua e a bola passa perigosamente ao lado esquerdo do gol de César, assustando o goleiro flamenguista.

11' Ayrton recebe passe na ponta direita, mas o lateral estava adiantado e o impedimento foi marcado.

10' Flamengo toca a bola no campo de defesa sem pressa nenhuma.

08' Time reserva do Flamengo mostra boa postura em campo e assume o controle da partida nos minutos iniciais da etapa complementar.

06' Jajá entra na lateral, recebe passe pelo meio e arrisca o chute de fora da área, mas a bola passa ao lado do gol.

04' Em seus primeirpos minutos em campo, Canteros chutou uma bola na lateral, fez duas faltas e recebeu cartão amarelo pela brutalidade.

03' Já o Flamengo muda praticamente o time todo: Sai Paulo Victor, entra César; sai Pará, entra Ayrton; sai César Martins, entra Samir; sai Wallace, entra Marcelo; sai Armero, entra Jajá; sai Márcio Araújo, entra Canteros; sai Jonas, entra Luiz Antonio; sai Gabriel, entra Matheus Sávio; sai Everton, entra Thiago Santos; sai Alan Patrick, entra Paulinho; sai Kayke, entra Douglas Baggio.

01' No Orlando City saem Aurélien Collin e Bryan Róchez para a entrada de David Mateos e Pedro Ribeiro, respectivamente.

0' Segundo tempo se inicia com muitas mudanças em ambas as equipes.

As equipes já se encontram no gramado para a etapa complementar.

Em instantes a partida será retomada para o segundo tempo. Fique com a gente!

Já o goleiro Paulo Victor comentou sobre sua defesa no pênalti, alegando que estava se sentindo incomodado por não vir de uma boa sequência em cobranças de pênaltis no Campeonato Brasileiro. A defesa de hoje serviu para tranquilizar o goleiro flamenguista, segundo ele.

O zagueiro francês Aurélien Collin comentou na saída de campo que a equipe norte-americana está se defendendo bem, apenas precisa acertar nas jogadas para conseguir concluir bem e marcar o gol para vencer o amistoso.

Em primeiro tempo sonolento, equipes fazem jogo equilibrado e sem muitos lances expressivos. Um pênalti não convertido para o Orlando City graças a defesa de Paulo Vitor manteve o placar zerado no Maracanã.

45' Fim do primeiro tempo!

44' Árbitro afirma que não haverá acréscimos e a partida se encerrará aos 45 minutos.

41' Flamengo desperta! Everton faz boa jogada em velocidade na esquerda e passapara Kayke, queleva até a entrada da área e tenta o chute colocado, mas a bola vai para fora.

39' Alan Patrick recebe a bola na entrada da área, se liva da marcação e chuta com força. A bola sai muito alta e passa por cima do gol do Orlando. Esta é a segunda chegada da equipe carioca após a cabeçada de Kayke aos sete minutos.

37' Curiosidade: de 29 pênaltis cobrados com Paulo Victor no gol, o arqueiro defendeu dez deles.

35' Everton parte em velocidade ao ataque e cai na área, mas o bandeirinha marca apenas impedimento no lance.

34' O jogo tinha mudado um pouco, ficando um pouco mais agitado por volta dos 24 minutos, mas novamente fica sonolento após o pênalti defendido por Paulo Victor.

30' DEFENDE, PAULO VICTOR!!! Bryan Róchez cobra muito mal e o arqueiro flamenguista impede que a estrela de Róchez brilhe, defendendo a cobrança!

29' PÊNALTI PARA O ORLANDO CITY! Alan Patrick derruba Adrian Winter na área e juiz assinala penalidade máxima.

27' Carlos Rivas faz tabela com Cerén pela esquerda, que invade a área e chuta com força, mas a bola passa sobre o gol de Paulo Victor

24' Rivas recebe passe em velocidade na esquerda, arrisca o cruzamento e desastrosamente bate de canela na bola e cai em campo. A redondinha vai pra fora.

23' Alan Patrick faz tabela na entrada da área e arrisca o chute. A bola explode na zaga e a sobra fica com Pará na direita que, ao invés de chutar, tenta o cruzar, mas a bola vai sem objetividade nenhuma e a defesa manda para longe.

21' Jonas lança Armero na ponta esquerda. De primeira, o lateral arrisca cruzar, mas a bola para sem perigo nas mãos do goleiro Graça.

20' Com raros lances expressivos, partida segue sonolenta e sem velocidade. A falta de objetividade deixa o jogo bem apático.

18' Boa defesa! Rivas arrisca o chute de fora da área onde o golpe sai cruzado, fazendo Paulo Victor cai para defender.

17' Na tentativa de armar uma jogada, Orlando City se embaraça na troca de passes e vê a bola sair após um lançamento.

15' Enfim a bola chega ao ataque com o Flamengo com Everton que recebe bom passe, mas acaba sofrendo o desarme logo em seguida.

12' Flamengo busca chegar ao ataque apostando nas jogadas pelo lado esquerdo, mas acaba esbarrando na marcação da defesa do Orlando City.

09' Jogadores do Flamengo arricam tabela no meio de campo, mas o passe acaba sendo longo demais para que o Pará alcançasse e a bola sai pela linha de fundo.

08' POR POUCO! Pela esquerda, Pará faz o levantamento e encontra Kayke na área, que cabeceia e a bola passa raspando pelo lado direito do goleiro Thierry Graça.

06' Orlando City quando fica com a bola faz a mesma coisa que o rubro-negro carioca, sem muita ofensividade.

04' Flamengo retém a posse de bola e tenta se aproximar ao ataque de forma discreta, tocando a bola e buscando espaços.

01' Sem muita velocidade, Orlando vai tocando a bola sem confronto dos jogadores do Flamengo. Início de jogo bem tranquilo.

00' Começa a partida!

Um minuto de silêncio é respeitado no Maracanã em respeito às vítimas do atentado em Paris, ocorrido na última sexta-feira (13).

Equipes estão em campo e logo mais a bola rola para o amistoso entre Flamengo x Orlando City!

Orlando City também já está escalado para a partida:

Flamengo escalado para o confronto de logo mais:

Flamengo e Orlando City jogam amistoso pelos 120 anos do clube carioca; Kaká é desfalque

Flamengo e Orlando City jogam amistoso pelos 120 anos do clube carioca. Em clima de festa pelo aniversário de 120 anos, o Flamengo recebe o Orlando City, sem Kaká, no Maracanã em jogo comemorativo.

Em atuação inédita no Brasil, Orlando City terá torcida especial no duelo diante do Flamengo

Para a partida, a equipe do Orlando City deve contar com torcida brasileira no Maracanã. Os torcedores vem partes diferentes do país e concederam entrevista exclusiva a VAVEL Brasil, contando a expectativa deles para o jogo e a emoção de pela primeira vez ver a equipe no Brasil.

Na tarde deste domingo (15), as 15h30, o Flamengo recebe o Orlando City, no Estádio do Maracanã, em partida amistosa comemorativa pelo aniversário de 120 anos do clube carioca.

Além do evento principal, o amistoso contará com uma partida preliminar, as 12h50 entre a equipe do Flamengo de Masters e artistas rubro-negros, para os torcedores que chegarem mais cedo ao estádio.

O Rubro-negro ainda em ritmo de temporada, deve enfrentar um adversário já praticamente em ritmo de férias, devido a recente eliminação dos Lions da MLS. Apesar disso, Oswaldo de Oliveira não deverá poupar os titulares, que treinaram durante o final de semana.

A equipe do Orlando City chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (13). Os jogadores do Lions hospedaram-se em um hotel em Copacapana e visitaram pontos turísticos da cidade, até que enfim treinaram neste sábado (14) no Maracanã, preparando-se para o amistoso com o Flamengo.

Para a partida com a o time norte-americano, Oswaldo de Oliveira irá manter a equipe que vem atuando pelo Campeonato Brasileiro. Sob o calor forte da última sexta-feira, o treinador comandou um treino forte, cobrando marcanção no campo ofensivo.

As únicas ausências na atividade foram o meia Ederson e o atacante Marcelo Cirino, ambos com problemas no joelho.

No sábado, os jogadores fizeram um trabalho técnico de troca de passes em campo reduzido e encerraram com um animado rachão, com o lateral-direito Pará e o atacante Emerson Sheik nos gols.

O meia Alan Patrick e o centro-avante Kayke ficaram treinando cobranças de falta, enquanto os goleiros treinaram no Campo 2 com o preparador Wagner Miranda.

As novidades do sábado ficaram por conta das aparições de Éderson e Marcelo Cirino. O camisa 10 rubro-negro está em fase final de recuperação de lesão no joelho direito e se pôs a disposição para o amistoso.

Oswaldo pretende utiliza-lo em pelo menos 45 minutos do jogo. Enquanto rápido atacante fez seu primeiro treinamento com bola, após ficar afastado por 32 dias, devido a lesão no joelho direito e a uma artroscopia.

Oswaldo escalou a equipe da seguinte forma: Paulo Victor, Pará, Wallace, Cesar Martins, Armero; Márcio Araujo, Jonas, Alan Patrick; Emerson, Gabriel (Éderson) e Kayke.

O atacante Guerrero está de fora do amistoso, pois esteve servindo a seleção peruana, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no sábado, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

Após passear pela cidade, visitando pontos turísticos do Rio, como a praia de Copacabana, a equipe norte-americana fez um treinamento no Maracanã, palco do amistoso comemorativo com o Flamengo.

Os jogadores fizeram um treino leve físico, correndo por toda a extensão do gramado, conhecendo o campo onde irão jogar. Após as atividades, os atletas aproveitaram para tirar fotos do estádio e postarem nas redes sociais.

O grande desfalque da equipe é o meia brasileiro Kaká, que está servindo a Seleção Brasileira. Para o lugar do jogador, ainda não se sabe quem assumirá seu lugar em campo.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partida entre Flamengo x Orlando City! Fique conosco!