Dispensado do Vasco por ser baixo, Vagner Love anota de cabeça gol do título corintiano

O futebol é um recanto de histórias curiosas. Talvez a mais popular do título brasileiro do Corinthians fique por conta do renascimento de Vagner Love. Criticado pela torcida e chegando a ficar na reserva em determinado momento, o atacante encerrará o Brasileirão como um dos artilheiros da equipe. Além disso, seu gol do título contra o Vasco despertou antigas lembranças.

Aos nove anos, Vagner - ainda sem Love - foi dispensado do próprio Vasco por ser considerado muito baixinho e franzino, porte físico que não agradava aos dirigentes vascaínos. Durante a comemoração do hexacampeonato, revelou que gostou que seu gol do título tenha sido de cabeça.

"Fui dispensado do próprio Vasco por ser baixinho e franzino. É engraçado como as coisas são. Fiquei muito feliz por fazer esse gol e ainda mais por ser de cabeça. Agora eles vão ter que me engolir", disparou Vagner Love.

Entretanto, engana-se quem pensa que a história de 'vingança' de Vagner Love contra o Vasco é recente. Em 2012, quando atuava pelo Flamengo, o jogador já havia lembrado da época onde foi dispensado e descartou jogar pelo cruzmaltino um dia.

"Fui dispensado. Joguei dois anos e pouco lá. Eles me dispensaram e eu fui procurar outros ares. Não pretendo jogar lá. É complicado. É uma coisa muito difícil de acontecer. Ainda mais com o carinho que eu estou recebendo aqui no Flamengo", revelou ao Esporte Espetacular.

Seu Ivan, pai de Vagner, é outro que lembra com pesar dessa dispensa. Segundo ele, o ainda jovem jogador nunca se deixou abater com o veto e sempre acreditou em seu potencial.

"O Vagner teve de passar por muita coisa. Fora tempos difíceis. Levei ele para o Vasco, mas ele foi dispensado pela altura dele. Era muito baixo. Já viu, né? Ele não se abateu. Foi para o Campo Grande. Sempre foi um bom atacante. Um dia eu virei para o Vagner e falei: você vai ser um grande jogador", declarou.

Com 77 pontos, o Corinthians não pode ser mais alcançado pelo Atlético-MG (65) e é o campeão brasileiro de 2015. Vagner Love aparece com 13 gols marcado, mesmo número do companheiro Jadson e sete a menos que Ricardo Oliveira, artilheiro da competição.