Flamengo acerta contratação do lateral-direito Rodinei, ex-Ponte Preta

O Flamengo acertou a contratação do lateral-direito Rodinei, ex Ponte Preta. O jogador assinou nesta quinta-feira(10) um contrato por quatro anos, e fica no clube da Gávea até o final de 2019.

O Rubro-Negro precisou de um acordo junto ao SEV Hortolândia, da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, para concluir a transferência do jogador, já que a equipe de São Paulo detém os direitos do atleta.

O lateral esteve bem próximo de acertar sua ida ao Grêmio, mas o Flamengo acabou atravessando a negociação e levou a melhor na disputa. Destaque da Ponte Preta desde a temporada passada, chega para ser titular na vaga do Pará, que não conta com a confiança do novo técnico e pode até não continuar na equipe no próximo ano. Rodinei larga na frente também por ter a admiração e a aprovação do técnico Muricy Ramalho, já o Pará ainda passa por reavaliação da diretoria para saber se terá o seu contrato renovado, ou não.

Rodinei é o segundo reforço da equipe para 2016, já que o Flamengo também acertou a contratação do zagueiro Juan, ex-Internacional. Outros nomes podem aparecer no clube, como o do volante William Arão, que conseguiu a liberação na justiça para se desligar do Botafogo e pode assinar com qualquer clube e o do Chiquinho, Lateral-esquerdo que estava atuando pelo Santos.

O Rubro-Negro também acertou a renovação do atacante Emerson Sheik por mais um ano. O clube e o jogador chegaram a um acordo, e Emerson receberá um aumento salarial e de acordo com o empresário do atleta, Reinaldo Pitta, deve assinar o novo contrato na próxima segunda-feira(14).

O jogador ficou balanceado por uma proposta para jogar na China, recebendo um alto salário, mas sempre deixou claro que a vontade de permanecer no clube da Gávea e se sentiu feliz com o esforço feito pelo Flamengo para o manter na equipe, porém com um acordo selaram o aumento salarial e inclusive, recebeu elogios do diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano, que conduziu a negociação.

Outro que deve permanecer é o atacante Marcelo Cirino. O jogador que estava sendo reavaliado e poderia ser envolvido alguma transferência para outra equipe, volta a entrar nos planos do clube a pedido do técnico Muricy Ramalho, que é fã do futebol do Marcelo.

Apesar da baixa, Cirino ainda está valorizado no mercado e 7 clubes fizeram consulta pelo jogador. A prioridade da Doyen Sports, grupo de investidores que levou o atacante para o Flamengo, era vender o jogador para o exterior, mas com a chegada de Muricy e os elogios feitos pelo treinador ao atleta, mudaram o pensamento do grupo, como admitiu Renato Duprat, um dos representantes do atleta.

O Flamengo fará sua pré temporada em Mangaratiba. A tendência é que fique por lá entre os dias 7 e 24 de janeiro, e devido ao torneio início(Copa Sul-Minas-Rio) deve jogar o Campeonato Carioca com um time alternativo.