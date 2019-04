Grêmio vence Sindicato dos Atletas no primeiro teste em 2016

Depois de muita movimentação nos bastidores, o Grêmio deu o pontapé inicial em 2016. Na tarde deste domingo, no CT Luiz Carvalho, o Tricolor venceu o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul por 3 a 0 no primeiro amistoso dos comandados de Roger Machado na temporada. Walace, Bressan e Batista marcaram os gols na ensolarada tarde porto-alegrense.

Roger não teve todos os reforços à disposição. Ainda sem o melhor condicionamento físico, o zagueiro Fred e o lateral-direito Wallace, por exemplo, não participaram da atividade. Kadu, por outro lado, formou a dupla de zaga com Pedro Geromel e fez suas primeiras aparições com a camisa gremista. O onze inicial dos porto-alegrenses teve: Marcelo Grohe, Wesley, Geromel, Kadu e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Everton e Luan.

Com a bola rolando, o Grêmio precisou de pouco tempo para marcar o primeiro. Aos três minutos, Giuliano ajeitou para Walace que, da entrada da área, encheu o pé e inaugurou o marcador. Neste período do jogo, o Tricolor foi soberano. Trocou rápidos passes e manteve quase sempre a pelota no campo de ataque. Oriundo da base, o garoto Wesley fez boa companhia a Giuliano no corredor direito.

Destaque na construção das jogadas ao lado de Walace, Maicon também mostrou serviço na frente. Aos 21 minutos, ele tabelou com Éverton, que concluiu sobre a meta. Em relação aos primeiros minutos do duelo e à temporada passada, o atacante trocou de lado com Giuliano e apareceu pelo flanco direito do ataque. Pouco antes da pausa para a hidratação, em uma rara chegada do Sindicato dos Atletas, Marcelo Grohe defendeu com tranquilidade arremate dado de longa distância.

Ao longo do primeiro tempo, o Mosqueteiro explorou principalmente o seu lado direito como caminho para chegar na área rival. Único estreante entre aqueles que iniciaram a partida, Kadu foi pouco exigido pelo adversário. Ainda assim, o defensor mostrou tranquilidade na saída de bola.

O Grêmio mudou toda sua equipe para o segundo tempo e voltou a campo com: Bruno Grassi, Kaio, Rafael Thyere, Bressan e Marcelo Hermes; Edinho, Ramiro e Felipe Tontini; Pedro Rocha, Fernandinho e Bobô. De boa movimentação nos seus primeiros minutos em campo, Edinho e Felipe Tontini chamaram atenção. Este último inclusive quase ampliou a vantagem tricolor em finalização que encobriu a meta.

Os garotos seguiram como destaque na partida. Marcelo Hermes aproveitou a fragilidade do adversário e deu opção no ataque constantemente. Pouco antes da pausa para a hidratação, o lateral-esquerdo quase marcou um golaço, em cobrança de falta que teve como destino o travessão. Na volta ao jogo, Lincoln e Moisés ingressaram nas vagas de Bobô e Edinho e aumentaram e presença de jovens jogadores em campo. Werley, Braian Rodríguez e Batista também entraram.

Pouco exigida no seu campo de atuação, a zaga resolveu aparecer na área rival. Bressan aproveitou cruzamento de Ramiro e desviou para as redes. Nos lances derradeiros, Batista, em chute desviado, ainda marcou o terceiro e deu números finais ao jogo.