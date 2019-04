Grêmio e Danubio empatam na Arena em amistoso com clima mais tenso

O dia foi de amistoso internacional em Porto Alegre. Na tarde deste sábado, Grêmio e Danubio empataram em 1 a 1 na Arena, no primeiro compromisso dos titulares gremistas contra uma equipe profissional neste pré-temporada. Em um golaço, Everton abriu o placar para os gremistas, enquanto Kadu, contra, fez o gol visitante.

O técnico Roger Machado não teve todos os reforços à disposição. O zagueiro Fred até ficou no banco de reservas, mas não entrou ao longo da partida. Wallace Oliveira, por sua vez, não foi relacionado para o embate, mas assim como o defensor vindo do Goiás, enfrentou o Novo Hamburgo em jogo-treino realizado na manhã deste sábado no CT Luiz Carvalho.

Uma das novidades no time titular, Wesley deu boa opção no corredor direito, mesmo que tenha mostrado deficiência nos cruzamentos. Apesar de não terem dado chutes a gol, os volantes Maicon e Walace apareceram com frequência na intermediária de ataque. Giuliano e Everton trocaram de lado em alguns momentos. O resultado foi o de menos. Roger aproveitou o caráter amistoso do duelo - que, por outro lado, foi marcado por lances ríspidos - e testou variações no seu grupo.

Grêmio cria mais e uruguaios perdem grande chance no fim do primeiro tempo

Apesar de se tratar de um amistoso, os uruguaios não pouparam vontade. No primeiro minuto de jogo, Gonzalo Gonzalez acertou Wesley acidentalmente com um chute no rosto, logo após o lateral gremista ter sofrido uma falta na faixa central do gramado. Pouco depois, o Grêmio até balançou as redes. Everton aproveitou cruzamento de Luan e cabeceou para o gol, mas já havia sido flagrado em impedimento.

Aos 7 minutos, Douglas arriscou de fora da área e acertou a zaga rival. Na sobra, Everton ajeitou e Giuliano bateu de primeira para boa defesa de Etulain. Na sequência, o camisa 8 recebeu na altura da meia-lua, girou rápido e finalizou rasteiro direto pra fora. Aos 14, em outra boa oportunidade, o participativo Everton partiu pra cima da defesa e arrematou de fora da área para mais uma boa intervenção do goleiro adversário.

O Danubio pouco assustou ao longo da etapa inicial. Na primeira chegada dos uruguaios, aos 24 minutos, Olivera arriscou da intermediária e Marcelo Grohe agarrou com tranquilidade. Os gaúchos responderam aos 30. Douglas carregou a bola pelo meio e chutou em cima da zaga. Everton ficou com o rebote e mandou perigosamente pra fora.

Roger foi obrigado a fazer a primeira substituição ainda na primeira metade do duelo. Com dores na planta do pé, Giuliano saiu aos 38 minutos e deu lugar a Ramiro. Aos 42, os uruguaios desperdiçaram a chance mais evidente de marcar até então. Após cobrança de falta, Formiliano apareceu com liberdade quase na pequena área gremista e concluiu sobre a meta.

Partida esquenta, Grêmio sai na frente, mas Danubio empata em gol contra

Se o Danubio precisou de 24 minutos para dar o primeiro chute no primeiro tempo, necessitou de apenas um minuto na etapa final. Barreto recebeu fora da área e bateu colocado para grande defesa de Marcelo Grohe, que se esticou todo para mandar pra fora. Após a cobrança do escanteio, Formiliano, de frente para o gol, furou e perdeu outra grande oportunidade.

Aos 5 minutos, qualquer resquício de clima de amistoso foi para o espaço. Depois de pedir falta no campo de ataque, Marcelo Oliveira fez falta duríssima na lateral do campo e gerou revolta nos jogadores do Danubio. O que se viu a partir do lance foi um empurra-empurra entre os jogadores das duas equipes. A partida ficou parada por 4 minutos. O árbitro Érico de Andrade preferiu administrar o jogo e não mostrou sequer o cartão amarelo ao lateral gremista.

O Tricolor abriu o placar justo quando os uruguaios pareciam ter encaixado no embate. Aos 11 minutos, Everton recuperou a bola no campo de defesa, fugiu da falta, arrancou em velocidade, invadiu a área e bateu pelo alto, vencendo o goleiro Etulain e anotando um golaço. 1 a 0.

Os uruguaios quase igualaram o placar na sequência. Aos 16 minutos, em falta lateral, Grossmüller surpreendeu a todos e fechado, direto no gol. Marcelo Grohe se esticou todo e salvou em cima da linha. Aos 21, Ramiro queria o chute, mas emplacou um grande passe. O volante gremista concluiu fraco de fora da área, o que permitiu que Everton dominasse no meio do caminho e finalizasse para a defesa de Etulain.

Os anfitriões, que já haviam mostrado dificuldade na bola aérea defensiva, não evitaram o gol. Aos 24 minutos, Grossmüller cobrou falta pela direita, Kadu subiu com o ataque adversário e desvou contra o próprio patrimônio, deixando tudo igual em Porto Alegre.

Após o tento, o ritmo do jogo caiu, mas o Grêmio ainda assim se aproximou da vitória em alguns momentos. Aos 31, após bate-rebate na pequena área, Geromel chutou em cima de Etulain. Na sobra, Bobô tentou o chute, mas parou na zaga. Na sequência, Kadu ainda puxou uma bicicleta, mas não pegou em cheio. Já aos 41 minutos, Marcelo Oliveira desviou cobrança de escanteio de Lincoln e acertou o travessão.