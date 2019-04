Dal Pozzo reconhece superioridade do Sport no clássico: "A gente não conseguiu jogar"

O Náutico entrou em campo neste domingo (28), contra o Sport, buscando manter a série invicta de 10 jogos e aumentar a sequência sem sofrer gols. Porém, foi neutralizado pelo Leão e acabou sendo vazado duas vezes e, mesmo com a derrota, o Timbu se manteve na liderança do Campeonato Pernambucano 2016. Além do 2 a 0, o desempenho apresentado pelo time não agradou o técnico Gilmar Dal Pozzo. O comandante alvirrubro falou sobre as oportunidades desperdiçadas por sua equipe e a superioridade rubro-negra.

"Alguns momentos da partida são cruciais. Eu lembro que no primeiro tempo o jogo tava equilibrado, aí nós puxamos um contra-ataque com três atletas contra os dois zagueiros do Sport, onde nós podíamos ter definido e no contra-ataque o Sport foi lá e definiu, fez o gol. Voltamos no segundo tempo, jogo bastante equilibrado também. Nós tivemos uma situação clara de gol, que naquele momento se tivesse feito teria equilibrado, e o Sport na sequência foi lá e fez 2 a 0. A gente não conseguiu jogar e não conseguiu competir, pois tivemos dificuldade. Quando uma equipe não consegue marcar, ela não consegue jogar também. O Sport foi melhor, venceu por merecimento", observou Gilmar.

Na próxima rodada, o escrete da Rosa e Silva volta a enfrentar o da Praça da Bandeira, mas na Arena Pernambuco. O duelo é válido pela 6ª rodada e deve marcar o retorno do volante Rodrigo Souza, uma vez que Dal Pozzo falou sobre mudanças nos 11 que irão a campo no próximo fim de semana.

"Viemos de uma sequência de 10 partidas invictas contando com o Brasileiro do ano passado e foram quatro vitórias esse ano, sem contar com os amistosos. A gente tem um conceito, uma ideia de jogo e vai continuar. Admito aqui que a equipe ficou abaixo técnica, táticamente também e na imposição física. Temos que rever por que a gente ficou abaixo", disse, falando também sobre a superação para a próxima partida.

"Eles estavam indignados no vestiário. Quando tem essa indignação é semana de trabalho forte, analisar bem o Sport, fazer um grande jogo e, quando tiver oportunidade, definir. Temos que melhorar todos os aspectos", completou Dal Pozzo.