Tite lamenta expulsões no revés para Cerro Porteño: "Estávamos fazendo grande jogo"

O Corinthians sofreu seu primeiro revés na taça Libertadores, na noite da última quarta-feira (09). O time acabou derrotado por 3 a 1, com destaque para péssima atuação no segundo tempo, inclusive com duas expulsões, algo que não costuma ser corriqueiro no clube. Além disso, em menos de uma semana, a equipe perdeu a invencibilidade nos dois campeonatos que disputa, já que além do último jogo, também houve a derrota para o Santos no último domingo (06).

Desempenho no jogo e expulsões

Sobre o desempenho da equipe, o treinador lamentou as duas expulsões, seguidas do gol da virada, antes que pudesse colocar mais um zagueiro para fechar a defesa, o Timão acabou levando mais um gol e teve que sair para o jogo: "Se eu tenho um tempo maior, e conseguisse colocar o Balbuena em jogo, conseguiríamos conter o adversário, mas infelizmente dois minutos após a segunda expulsão tomamos o segundo gol", ressaltou.

O técnico ainda fez comentários referentes ao entrosamento da equipe, elogiando o primeiro tempo do time: "É a terceira vez que jogamos com essa formação, tem de ter discernimento. Até o empate, estávamos fazendo um grande jogo. Depois ficou prejudicado pelos jogadores a menos", salientou.

Ele pediu para que o Corinthians evite clima de guerra para o jogo em São Paulo: "Vamos receber bem a equipe do Cerro, receber bem os jornalistas, não fazendo uma guerra, não fazendo do futebol enfrentamento de países, é um jogo que deve ser decidido dentro de campo", afirmou o treinador.

Bronca com a arbitragem e recado para a Conmebol

Tite preferiu evitar dar declarações referentes á arbitragem, deixando as contestações para o diretor adjunto Eduardo Ferreira, e o coordenador de futebol, Alessandro, que contestou a expulsão do atacante André: "Tenho leitura clara dos dois cartões do André. No primeiro, não tem gesto agressivo, no segundo, um chute normal, lance natural que acontece até mais dentro da partida. Essa expulsão mudou o rumo do jogo e o resultado da partida", completou.

Edu Ferreira também ficou na bronca, não só com o arbitro, mas também com a Conmebol: "Só queria deixar registrado um pedido para a Conmebol, o Corinthians é um dos clubes que mais ajuda a Conmebol em trabalhos, fazem dez anos que eles vêm nos elogiando dentro e fora do campo. Gostaria de fazer um apelo: Tomar cuidado, a arbitragem precisa ter o mesmo critério para os dois lados, o mesmo peso e a mesma medida para as duas equipes".

Com o resultado adverso, o Corinthians caiu para a segunda colocação do grupo 8, e agora muda o foco para o Paulistão, no próximo domingo (13) o time enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Já pela Libertadores, o Timão terá novamente o Cerro Porteño pela frente, na próxima quarta-feira (16), na Arena Corinthians.