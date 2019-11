Resultado de Grêmio x Toluca na Libertadores 2016 (1-0)

Ficamos por aqui, leitor da VAVEL Brasil! Muito obrigado a você, que seguiu conosco este triunfo gremista para fechar a primeira fase da Libertadores. Siga ligado no site para acompanhar a repercussão da vitória tricolor. Até a próxima! :)

Na Libertadores, resta aguardar o desfecho da fase de grupos para saber quem será o rival nas oitavas. Há chances enormes de ser um argentino: Rosario Central ou River Plate.

O Grêmio volta a campo já na quinta-feira (21), quando visita o Juventude. O jogo, que acontece em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, é o primeiro dos dois válidos pela semifinal do Gauchão 2016.

Douglas: ''Fizemos um jogo bom, dominamos quase todo. Buscamos a vitória, que é o que nos interessava. Obviamente ficamos chateados por ser substituído, mas pensando de cabeça fria vemos que quinta-feira tem nova partida importante''.

Maicon: ''Viemos de 13, 14 jogos sem perder. Entramos num grupo qualificado, com dois jogos na altitude. Agora é a hora da verdade. Esperamos chegar no lugar que almejamos''.

No outro jogo da chave, que já não valia mais nada, San Lorenzo e LDU ficaram no 1 a 1.

Com tento solitário de Ramiro na primeira etapa, o Tricolor fecha a primeira fase da Libertadores com 11 pontos e a vice-liderança do grupo 6. Somando 13, o Toluca é líder.

22h36 FIM DE PARTIDA! Grêmio 1x0 Toluca!

47' Mais uma falta sobre Luan.

46' Vamos a 47.

45' Gremistas cantam, já comemorando a iminente vitória.

44' ANULADO. Lincoln aciona Henrique Almeida, mas o camisa 9 é flagrado em impedimento antes mesmo de driblar Sanchez e tocar para as redes.

43' Com a situação de momento, Grêmio tem grandes chances de encarar Rosario Central ou River Plate na próxima fase.

42' Marcelo Grohe começa a matar tempo com a posse da bola. Tudo se encaminha para uma vitória gremista.

41' Esquivel domina, ajeita e bate colocado, tentando o ângulo de Grohe. Bola passa perto!

41' Apertado por Saucedo, Fred se atrapalha e é obrigado a recuar para Marcelo Grohe.

39' Em contragolpe rápido, Henrique Almeida lança Giuliano mas goleiro Sanchez sai nos pés do meia gremista.

38' QUASE!! Luan bate da intermediária com força e assusta o goleiro do Toluca.

38' Grêmio parou de jogar. Não consegue mais controlar as ações do confronto.

37' Arellano fica com rebote e cruza rasteiro, mas Fred afasta.

36' Toluca em cima. Walace bloqueia cruzamento de Gamboa.

35' Esquivel cruza de esquerda e a bola passa por todo mundo.

34' Partida se torna extremamente faltosa.

33' CARTÃO AMARELO PARA BRAMBILLA. Camisa 7 do Toluca deixa o pé em Luan.

32' Esquivel vacila e deixa bola passar por baixo do pé.

31' Maicon acha grande passe para nova infiltração de Ramiro na área. O autor do gol domina e tenta acionar Henrique Almeida, que não alcança.

30' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE ALMEIDA. Camisa 9 do Grêmio chega atrasado e dá carrinho muito perigoso em Gamboa.

29' Perez manda bola longa para Saucedo, que desvia de cabeça e deixa fácil para Grohe.

28' UHH! Luan cruza rasteiro e a bola passa por todo mundo na pequena área!

27' Lincoln engata contragolpe e aciona Luan, que busca Maicon. Capitão gremista não consegue dar sequência à trama.

26' Público não pagante: 2.846. Público pagante: 31.782. Público total: 34.628. Renda: R$ 1.377.475,00.

25' Ritmo do duelo já é muito baixo. Grêmio se poupa.

24' Tricolor mantém a posse no campo de ataque com sequência de escanteio e arremessos laterais próximos à área.

23' Lincoln pega mal na bola e manda escanteio rasteiro na área adversária.

23' Luan corre, ganha na velocidade de Navarro e dá um calcanhar inteligente no adversário para ganhar escanteio.

22' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO. Sai Bobô e entra Henrique Almeida.

21' Esquivel bate escanteio e Jordan Silva. Fácil para o camisa 1 tricolor.

20' Sempre ele: Arellano chuta de fora da área. Bola passa à direita de Marcelo Grohe.

19' Toluca, aos poucos, vai ganhando terreno. Agora tem escanteio.

18' ALTERAÇÃO NO GRÊMIO. Sai Douglas e entra Lincoln.

17' Lincoln conversa com Roger Machado. Deve entrar.

16' Arellano parte para cima de Ramiro, que dá carrinho. Árbitro marca escanteio mesmo que o jogador gremista pedisse tiro de meta.

15' Jogo fica feio. Muito truncado no centro do campo.

14' Walace derruba Arellano e mata contragolpe mexicano.

13' Auxiliar número dois levanta a bandeira para impedir sequência de ataque de Bobô.

13' MUDANÇA NO TOLUCA. Sai Lucas Lobos e entra Esquivel.

12' Cobrança de Douglas para em Arellano.

11' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS LOBOS. Primeira advertência do jogo é para o 10 do Toluca. Motivo: chegada forte por trás no 10 gremista, Douglas.

11' Maicon aciona Douglas, que faz o corta-luz visando que a bola chegasse até Luan na esquerda. Atento, Gamboa intercepta.

10' Velasco tenta passe para Lobos na esquerda mas manda muito forte.

8' Maicon recebe de Luan, é incentivado pela torcida a finalizar e manda por cima da meta de Sanchez.

7' Saucedo recebe lançamento longo direto da zaga e não domina. Bola fica sob controle de Grohe.

6' Toluca adianta as linhas e consegue exprimir o Grêmio no campo de defesa.

5' Após levantamento, zagueiro Perez é flagrado em condição claramente irregular na área gremista.

5' Escanteio para o Toluca em jogada de Arellano.

4' Bressan e Saucedo recebem advertência verbal do árbitro Gustavo Murillo após pequena discussão.

3' Douglas cobra e Marcelo Oliveira desvia para fora na primeira trave.

2' Marcelo Oliveira protege e ganha escanteio para o Grêmio.

1' Lucas Lobos tabela com Saucedo, mas Ramiro chega bem para tirar.

22h49 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA! Grêmio 1x0 Toluca.

22h49 Geromel sai poupado por uma batida no joelho. Nada preocupante.

22h46 Tem alteração no Grêmio para a etapa final: sai Geromel e entra Bressan.

AGORA, adversário tricolor nas oitavas de final seria o River Plate. Enquanto isso, Toluca enfrentaria o São Paulo. Evidentemente, tudo pode mudar, visto que há jogos na quarta e quinta-feira.

Com o resultado parcial, Grêmio vai chegando aos 11 pontos. Líder garantido, Toluca estaciona nos 13.

No Tricolor, Giuliano atua dando amplitude pela direita. Desta forma, Ramiro se soma aos homens do centro e gera superioridade ao Grêmio no setor. Por outro lado, o Toluca se configura em um 4-1-4-1 com alguns encaixes individuais, principalmente na marcação da saída de bola gremista. Porém, os mexicanos não contaram com nenhum lance inspirado individualmente para furar o tranquilo sistema defensivo dos gaúchos.

Com ambos os times já classificados e tendo posições já definidas, a partida foi um tanto quanto morna na Arena. Mesmo assim, o Grêmio, praticando seu conceito de sempre, encontrou o gol em grande lançamento de Luan para penetração de Ramiro, que desviou de cabeça e fez.

Ramiro, sobre o gol: ''É uma jogada bem treinada que gosto de fazer. A defesa não espera esse elemento vindo de trás''.

Luan: ''Ele (Ramiro) estava sozinho, por isso facilitou para fazer o gol. A equipe está bem''.

22h32 FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1x0 Toluca.

46' Quesada deixa Giuliano para trás e entra na área, mas Ramiro corta de carrinho.

45' Um minuto de acréscimo.

44' Toluca troca passes.

43' Luan encara Perez no flanco direito e árbitro marca bola para o Toluca.

42' Saucedo tromba com Geromel e ganha, mas não passa por Fred.

41' Os dois sistemas defensivos recompõe muito rápido. Por isso, contra-ataques não são formados com efetividade.

39' Toluca chega pela esquerda, mas sistema de defesa do Grêmio força passe errado e ganha arremesso lateral.

38' Duas torcedores do Grêmio passaram mal e foram encaminhadas à ambulância para receber atendimento.

37' Maicon rouba bola de Navarro e a redonda se oferece para Bobô. O centroavante avança e finaliza de perna esquerda, para fora.

37' Lucas Lobos bate, Geromel corta e inicia contragolpe. Rapidamente, a bola chega aos pés de Douglas, que corta para o meio e procura enfiada para Luan. Novamente, mexicanos recompõe de modo veloz e Perez intercepta o passe do 10 gremista.

36' Jordan Silva cruza para Saucedo, mas Marcelo Oliveira antecipa e manda para escanteio.

35' Arellano é flagrado em impedimento ao receber passe de Navarro.

34' Arellano aproveita falha do lado esquerdo defensivo do Grêmio e invade a área para finalizar. Chute sai fraco, nas mãos de Grohe.

33' Lucas Lobos procura jogada ensaiada com Perez, que testa para dentro da área. Zaga corta.

33' Nova falta de Geromel na intermediária.

32' Como de costume, Grêmio de Roger Machado fecha-se em duas linha de quatro quando atacado. Douglas e Bobô ficam mais adiantados.

31' Tentativa de cobrança diferente feita por Lucas Lobos não resulta em sucesso.

31' Lobos gira sobre Geromel e o zagueiro do Grêmio apela para a falta.

30' Recomposição rápida do Toluca impede lance ofensivo gremista, no qual Luan e Douglas tentavam tabelamento.

29' Arellano disputa com Geromel e a redonda sai em tiro de meta para Marcelo Grohe.

27' Maicon aciona Luan, que ajeita para Bobô. Devolução do camisa 13 para na zaga.

26' Toluca mantém o 4-1-4-1. Por vezes, uma das peças da segunda linha de quatro se destaca e pressiona o zagueiro gremista com a bola.

25' Quesada é derrubado por Walace na linha divisória do gramado.

24' Depois do gol, Diablos Rojos passam a ter mais posse de bola no campo ofensivo.

23' Lucas Lobos deixa com Gamboa e recebe de volta na área. Finalização carimba marcação gremista na área. Trama era boa.

22' Velasco toca para Brambilla, que ajeita de peito. Lobos bate mal, fora.

21' Giuliano procura Douglas no meio mas Quesada chega rasgando.

20' Até agora, Ramiro centraliza bastante nos ataques gremistas e gera superioridade numérica no setor. Com isso, Giuliano passa a cair mais pelo flanco direito.

19' UHH!! Giuliano cruza à meia altura, defesa afasta mal e Ramiro consegue ajeitar para Luan. Com espaço, o camisa 7 bate colocado e a bola tira tinta da trave esquerda de Sanchez!

18' Invencibilidade do Toluca vai chegando ao fim. Mexicanos com equipe reserva hoje.

17' Volume do canto dos gremistas na Arena aumenta! Tricolor vai chegando aos 11 pontos e subindo na classificação geral.

16' GOOOOLL DO GRÊMIO!! RAMIRO!! Após intensa troca de passes no terço final do campo, Luan observa infilitração de Ramiro na área. O lateral-direito, esperto, espera o momento certo e centraliza para desviar de cabeça, matando Sanchez: 1 a 0 Tricolor na Arena!

15' Bobô aproveita vacilo do Toluca na saída e chuta muito fraco, direto pela linha de fundo.

15' Da intermediária, Douglas arrisca e joga por cima da meta de Sanchez.

14' Partida acontece em uma rotação baixa até o momento.

13' Douglas tenta bola longa para Luan, que não alcança.

12' Douglas levanta na primeira trave. Árbitro Gustavo Murillo assinala infração por ali.

11' Posicionado entre as linhas de quatro do Toluca, Luan recebe de Ramiro, domina, gira e finaliza. Chute fraco vai nas mãos do goleiro Sanchez.

10' Vez do Toluca trocar passes na metade defensiva do gramado. Jogo tranquilo.

9' Walace aciona Ramiro na direita, mas coloca muita força no passe.

8' Sozinho, Salcedo cruza rasteiro para a área gremista. Tranquilamente, Fred sai jogando.

7' Marcelo Oliveira disputa com Jordan Silva perto da bandeirinha de escanteio e acaba cedendo lateral ao adversário.

6' Tricolor valoriza posse com calma na faixa central. Toluca impede penetrações.

5' Fred chega por baixo, antecipa Arellano e Walace sofre falta na sequência.

4' Luan fica com sobra de finalização bloqueada de Bobô, corta para dentro e manda muito alto.

4' Ramiro cruza e Gamboa sobe para tirar de cabeça.

3' GROHE! Brambilla recebe na meia-lua e bate forte. Marcelo Grohe pega firme.

2' BOA CHEGADA! Douglas descola lindo lançamento em profundidade para Marcelo Oliveira. O lateral domina, deixa a bola escapar e cruza mal!

1' Grêmio troca passes no campo defensivo. Toluca fechado.

21h45 APITA GUSTAVO MURILLO! Está valendo: Grêmio x Toluca, última rodada do grupo 6 da Copa Libertadores da América, na Arena!

21h44 Grêmio e Toluca vestem os uniformes tradicionais. Tricolor começa atacando para o lado direito das cabines de imprensa. Toluca para o lado esquerdo.

21h43 Quase tudo certo para o pontapé inicial.

21h42 José Cardozo manda um reservão: Sanchez; Gamboa, Jordan Silva, Perez e Quesada; Navarro, Brambilla, Velasco, Saucedo; Arellano e Lobos.

21h41 Grêmio de Roger Machado vai com Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Bobô.

21h41 Vamos relembrar as escalações!

21h39 Hino brasileiro sendo executado.

21h39 Grêmio e Toluca em campo!

21h36 Torcida gremista segue chegando à Arena. Expectativa de 40 mil pessoas no estádio.

21h31 Finalizados: Atlético Nacional 0x0 Huracán e Peñarol 4x3 Sporting Cristal. Grande virada dos já eliminados uruguaios.

21h27 Equipes já no vestiário. Em seguida sobem definitivamente para o gramado da Arena.

21h18 A partida entre Grêmio x Toluca será comandada pelo árbitro colombiano Gustavo Murillo, com auxílio dos compatriotas Wilmar Navarro e Alexander Leon.

21h11 Toluca com apenas CINCO atletas no reservado: Miguel Centeno, Oscar Rojas, Carlos Esquivel, Aldo Benítez e Diego Aguilar.

21h08 Restam menos de 40 minutos para o pontapé inicial na Arena. Você segue tudo de Grêmio x Toluca, minuto a minuto em tempo real, por aqui. Lance a lance!

21h Jogadores do Grêmio seguem a mesma linha: dizem não pensar no futuro adversário das oitavas de final por enquanto.

20h58 TOLUCA CONFIRMADO: Sanchez; Gamboa, Jordan Silva, Perez e Quesada; Navarro, Brambilla, Velasco, Saucedo; Arellano e Lobos. Time todo reserva.

20h50 Atuando em casa nesta Libertadores, o Grêmio somou quatro pontos em dois duelos. Diante da LDU, Maicon, Miller Bolaños, Henrique Almeida e Everton anotaram os gols da goleada por 4 a 0. No 1 a 1 com o San Lorenzo, Fred marcou, de falta, o tento tricolor.

20h49 Toluca ainda não foi confirmado.

20h48 Banco gremista: Bruno Grassi, Bressan, Marcelo Hermes, Edinho, Lincoln, Pedro Rocha e Henrique Almeida.

20h48 GRÊMIO ESCALADO! Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Bobô.

20h37 Mais informações sobre Grêmio x Toluca você encontra no pré-jogo da VAVEL Brasil.

20h26 Delegação tricolor já está na Arena.

20h25 Intervalo: Atlético Nacional 0x0 Huracán e Peñarol 1x3 Sporting Cristal. Colombianos vão garantindo melhor campanha da etapa inicial da competição e argentinos asseguram classificação.

Na Libertadores 2016, o Grêmio tem uma excelente média de público. Foram somente dois jogos realizados na Arena: 4 a 0 na LDU e 1 a 1 com o San Lorenzo. A média de público pagante no estádio tricolor é de 37.120, número que faz com que o clube porto-alegrense fique atrás apenas do Corinthians entre os participantes brasileiros.

Escalações devem ser confirmadas cerca de uma hora antes da partida. A partir desse momento, começamos nosso minuto a minuto em tempo real, transmitindo Grêmio x Toluca com todos os detalhes. Fique ligado!

Grêmio x Toluca minuto a minuto em tempo real

Os grupos 2, 5 e 7 já estão finalizados. Rosario Central, Nacional do Uruguai, Atlético-MG, Independiente del Valle, Pumas e Deportivo Táchira são as equipes credenciadas para as oitavas representando as chaves citadas.

Hoje, a Libertadores também tem rodada pelo grupo 4. Às 19h30, o Atlético Nacional, melhor time da primeira fase até agora, com 100% de aproveitamento, recebe o Huracán. O já eliminado Peñarol mede forças com o Sporting Cristal, que precisa de um simples empate para avançar.

Fique de olho Grêmio x Toluca: Em meio ao time misto do Toluca, um atleta chama atenção. É Carlos Esquivel. O mexicano de 34 anos é um ícone da história dos Diablos. No clube desde 2008, é o terceiro jogador com mais partidas realizadas com a camisa do clube (407). Ainda assim, vem sendo um dos destaques do eficiente sistema ofensivo da equipe do técnico José ''Pepe'' Cardozo.

Esquivel em disputa com Douglas (Foto: Miguel Tovar/Getty Images)

Fique de olho: Contratado em meio à temporada passada, Bobô chegou sob desconfiança ao Grêmio. Apesar de alguns gols marcados, a dúvida quanto à capacidade do experiente centroavante perdurou até o começo de 2016. No Gauchão, o camisa 13 aproveitou as oportunidades e virou o artilheiro da equipe. Agora, parece titular consolidado da equipe de Roger Machado.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Em caso de empate, Grêmio encara Atlético-MG, Boca Juniors, Corinthians, River Plate ou Rosario Central na etapa posterior.

Se bater o Toluca, Tricolor pode enfrentar Boca Juniors, Corinthians, Racing, River Plate, Rosario Central, Santa Fé, São Paulo ou The Strongest nas oitavas.

Na situação atual, o Grêmio protagonizaria um duelo brasileiro contra o Atlético-MG.

Hoje, com vários jogos da primeira fase em outros grupos ainda por acontecer, o Toluca é dono da terceira melhor campanha e teria como adversário o Racing.

ÚLTIMO CONFRONTO: Em 17 de fevereiro, o Tricolor gaúcho foi até o México para estrear na Libertadores. Em uma atuação para esquecer, perdeu por 2 a 0. Os Diablos Rojos anotaram os dois gols com Triveiro, primeiro de cabeça e depois através de cobrança de pênalti.

Na história, Grêmio e Toluca duelaram três vezes. As duas primeiras foram partidas amistosas. Em 27 de dezembro de 1953, houve empate por 2 a 2 na Cidade do México. No mesmo local, em agosto de 1988, nova igualdade: 1 a 1. Por último, o embate desta temporada pela Libertadores, com vitória de 2 a 0 a favor dos mexicanos.

Dono de uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores, o Toluca enfrenta o Grêmio com time considerado misto.

Provável escalação do Toluca x Grêmio: Sanchéz; Rojas, Pérez, Jordan Silva e Aguilar; Velasco, Trejo, Carlos Esquivel e Lucas Lobos; Nicolás Saucedo e Omar Arellano.

Provável escalação Grêmio x Toluca: Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Bobô.

Sete titulares da equipe vermelha não devem atuar na Arena. Alguns deles, como Paulo Da Silva, Triverio e Talavera, sequer embarcaram com a delegação rumo à capital gaúcha.

No último sábado, os Diablos Rojos aplicaram 4 a 2 sobre o Veracruz, em casa, pelo Campeonato Mexicano.

Mesmo já classificado e sem poder ser líder da chave, o Tricolor será escalado por Roger Machado com o que tem de melhor. O único desfalque é Miller Bolaños, que ainda se recupera da lesão sofrida pelo cotovelaço de William no Gre-Nal mais recente.

Foto: Lucas Uebel

No final de semana passado, o Grêmio não entrou em campo pelo Gauchão. Se recuperando da longa e desgastante viagem ao Equador, os atletas descansaram. Mas a moleza acabou. Já na próxima quinta, recebem o Juventude, no jogo de ida pela semifinal do estadual.

O único objetivo das Grêmio e Toluca é conquistar o maior número de pontos possível para, teoricamente, enfrentar um rival mais fraco na primeira fase eliminatória. A situação gremista é mais complicada, porque certamente terá como adversário um time que encerrará a etapa inicial da Libertadores na ponta da chave.

Na semana passada, o Grêmio visitou a LDU em Quito e venceu por 3 a 2, assegurando o avanço. A rodada decisiva foi complementada com o triunfo de virada do Toluca (2 a 1) em cima do San Lorenzo, no México.

Na chave 6 do maior torneio sul-americano de clubes, os times envolvidos no duelo de hoje já estão garantidos nas oitavas de final. Com oito pontos, o Tricolor não pode mais ser alcançado pelo San Lorenzo (que tem três). Por outro lado, também não alimenta a hipótese de ser líder do grupo, visto que os Diablos Rojos somam 13 pontos.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos o jogo entre Grêmio x Toluca, do México, válido pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2016! A partida acontece na Arena, em Porto Alegre, e começa às 21h45 (de Brasília) desta terça (19). Fique conosco!