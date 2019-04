Com Calleri, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Após golear o Toluca-MEX por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2016, na última quinta-feira, o São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (30) no CT da Barra Funda.

Na sexta-feira os jogadores foram liberados para um descanso, se reapresentando nesta manhã, visando a partida de volta contra os mexicanos na quarta-feira (4), no estádio Nemésio Diez, em Toluca.

Os titulares do jogo fizeram um treino físico no Reffis, e em seguida um trabalho regenerativo no gramado, sob os olhares do preparador Bruno Miliano. Com dores musculares, Paulo Henrique Ganso considerado o melhor jogador em campo no jogo diante do Toluca, permaneceu no centro médico.

O grupo que não participou da partida, incluindo Calleri que ficou fora do jogo por cumprir suspensão, fizeram um trabalho técnico em campo reduzido, e encerraram com finalização. Animados, e com estilo pegado como nos jogos, o treino foi acirrado, assim como pede o treinador Edgardo Bauza, que ficou atento ao treinamento.

Sem jogar na partida de ida por suspensão, Calleri treinou forte visando o jogo decisivo contra o Toluca (Foto: Felipe Espindola/São Paulo FC)

A novidade da atividade ficou por conta da participação de quatro atletas das categorias de base, que tiveram a oportunidade de treinar com o elenco profissional. O zagueiro Guilherme Truits, o volante Pedro Augusto, o meia Mateus Frizo e o atacante Valber Rocha, jogadores do sub-18, tiveram o primeiro contato com a equipe, e permanecerão no CT da Barra Funda até a próxima quinta-feira (5), data de retorno da delegação que viaja para o México. Os quatro participaram das atividades dos atletas não relacionados para a partida de ida.

Ainda lesionados, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia-atacante Daniel, fizeram um trabalho físico no gramado, supervisionados pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki. Breno, João Schmidt, Rogério e Lugano seguem em tratamento no Reffis.

Em recuperação de lesão, Carlinhos e Daniel fizeram atividade sob os olhares do fisioterapeuta Ricardo Sasaki (Foto: Felipe Espindola/São Paulo FC)

Os jogadores relacionados para a partida volta aos treinos na manhã deste domingo, e ao fim do dia, segue viagem para o México em voo fretado. Toda a preparação para a partida será realizada em Acapulco, a equipe viajará para Toluca às vésperas do jogo; sistema adotado pela comissão como prevenção dos atletas por conta da altitude.