Marcelo Grohe comenta retorno de Geromel: "Comanda nosso sistema defensivo"

No fim da tarde desta quinta-feira (14), o goleiro do Grêmio, Marcelo Grohe concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. Antes de partir para Recife, onde Tricolor encara o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30 do próximo domingo, o arqueiro falou sobre o confronto, em especial sobre o possível retorno de Pedro Geromel à zaga.

"O Geromel é uma liderança que comanda o nosso sistema defensivo. É um grande retorno que a nossa equipe vai ter. Fred e Thyere vinham fazendo boas atuações e isso mostra que estamos bem servidos de zagueiro", comentou o goleiro. Roger Machado não perdeu tempo em colocar Geromel ao treino dos titulares, em dupla formada por Pedro e Fred.

O Grêmio no treinamento de Roger foi formado por: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

O volante Walace e o atacante Luan estão de saída para o período em que ficam concentrados com a seleção olímpica, para disputa da competição no Rio de Janeiro, no mês de agosto. Após a partida com o Sport, ambos se apresentam na seleção de Micale.

Grohe, que integrou a seleção brasileira na Copa América Centenário, demonstrou alegria pelas convocações dos companheiros na Olimpíada. "Ficamos felizes com as convocações do nossos atletas para a Seleção, gratifica bastante o nosso grupo. Temos bons jogadores que podem suprir estes jogadores que estão indo para a Seleção."

Sobre o duelo contra o Sport, ainda com a presença de Luan na frente, Grohe falou sobre a postura da equipe, que não deve desmerecer o Sport, adversário em dificuldade, que luta contra o rebaixamento no momento. "Não podemos entrar com algum tipo de soberba, pois todas as equipes são qualificadas. Temos que ter atenção e jogar com qualidade, procurar fazer o que o Roger nos pede", analisou.

Sobre a luta na parte de cima da tabela, Grohe vê o Grêmio com possiblidades do título, assim como as outras equipes. Após o fechamento da 14ª rodada, o Tricolor é o terceiro colocado, com 27 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Já o segundo colocado Corinthians tem 28.

"Quero ser líder na última rodada. Mas agora o importante é pontuar o máximo possível", finalizou o goleiro do Grêmio.