Grêmio anuncia fim de novela e assina com zagueiro Walter Kannemann

O torcedor gremista acordou com o time reforçado nesta manhã de sexta-feira (15). Em seu site oficial, o Grêmio encerrou a novela que durou quase um mês. Em acordo com o Atlas-MEX, o zagueiro Walter Kannemann está a caminho de Porto Alegre para assinar o contrato com o clube gaúcho.

A novela de Kannemann com o Grêmio estava com dificuldades para se encerrar por conta de seu empresário, que pedia mais tempo para negociar o jogador com os outros clubes. O zagueiro, por sua vez, bateu o pé para vir jogar no Tricolor. Walter Kannemann é esperado em Porto Alegre neste sábado (16), onde o argentino vem para assinar os papéis juntamente da direção gremista, na Arena.

Walter Kannemann em ação, diante do Grêmio, em 2014, na Arena (Foto: Getty Images)

Aos 25 anos, o argentino Kannemann teve destaque no San Lorenzo quando fora campeão do Torneo Inicial (2013) e Copa Libertadores da América (2014). Porém, o zagueiro nunca se firmou como real titular na equipe de Edgardo Bauza. Saiu da equipe argentina em 2014, após o término do Mundial de Clubes, rumo ao Atlas-MEX. Pelo clube mexicano, disputou a Libertadores deste ano, como principal zagueiro do setor defensivo.

Walter vem para ser reforço no setor defensivo da equipe de Roger Machado, no qual tem dificuldades para se firmar desde o início da temporada. O zagueiro tem como características a força na bola aérea – a principal arma dos adversários contra a equipe gaúcha. Visando a vaga ao lado de Pedro Geromel, hoje ocupada por Wallace Reis, Kannemann vem para ser titular no setor.

Ficha técnica do atleta:

Nome completo: Walter Kannemann.

Posição: zagueiro.

Nascimento: 14/03/1991 (25 anos).

Naturalidade: Concepción del Uruguay/Argentina.

Clubes: San Lorenzo/ARG (2010-2014) e Atlas/MEX (2015-2016).

Títulos: Campeão Argentino - Torneo Inicial (2013) e Campeão da Libertadores (2014).