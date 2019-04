Grêmio confirma Renato Portaluppi como novo técnico até o fim do Brasileirão

Após a saída de Roger Machado, com a sequência de seis jogos sem vitórias, o presidente Romildo Bolzan agiu de forma rápida para procurar um novo comandante ao time gremista. O Grêmio jogou contra o Fluminense, neste domingo (18), com o interino James Freitas à frente da agreamiação tricolor.

O acordo verbal com Renato Gaúcho, ídolo da torcida, já está firmado e foi confirmado pelo presidente Romildo, em coletiva após a partida diante do time carioca.

LEIA MAIS: Sequência do Grêmio com saída de Roger Machado tem James Freitas como interino

O ex-jogador e treinador do Tricolor Gaúcho terá o contrato até o final do ano, por três meses. A princípio, poderá ter bônus por produtividade, como o título da Copa do Brasil ou o G-4 do Campeonato Brasileiro. Ele trará, também, o auxiliar Alexandre Mendes, que estará junto de James Freitas na casamata gremista.

Renato Portaluppi assumirá o comando técnico do Grêmio pela sua terceira vez na carreira. Há dois anos sem treinar um time de futebol, ele tem a missão, novamente, de levar o time ao G-4. Nas últimas ocasiões, em 2010 e 2013, deixou o time na quarta posição e na vice-liderança do Brasileirão, respectivamente.

Junto de Valdir Espinosa, novo coordenador técnico, ele chegará nessa segunda-feira (19), onde será apresentado na Arena do Grêmio e já estará no comando do time diante do Atlético-PR, na próxima quarta-feira (21).

Com a derrota para o Fluminense, no domingo (18), em casa, o Grêmio caiu para a 10° posição na tabela, com 37 pontos. São sete jogos sem vitórias para o Tricolor Gaúcho neste segundo turno. A última foi sobre o Corinthians, por 3 a 0, ainda sob o comando do técnico Roger Machado.