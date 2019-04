Embalados, Sport e Náutico iniciam batalha visando final do Pernambucano

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS VÁLIDO PELO JOGO DE IDA DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2017. JOGO A SER REALIZADO ÀS 16H DESTE DOMINGO (16), NA ILHA DO RETIRO, NO RECIFE, PERNAMBUCO.

INCIDENCIAS : CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS VÁLIDO PELO JOGO DE IDA DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2017. JOGO A SER REALIZADO ÀS 16H DESTE DOMINGO (16), NA ILHA DO RETIRO, NO RECIFE, PERNAMBUCO.

A fase mata-mata do Campeonato Pernambucano 2017 começa neste domingo (16) para Sport e Náutico. Em mais um Clássico dos Clássicos, sendo este o terceiro da temporada, as equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, às 16h00, buscando obter o melhor resultado possível para ficar perto de chegar à final da competição estadual e manter o sonho de conquistar o título.

O Leão da Ilha do Retiro chegou às semifinais da competição após terminar o Hexagonal do Título na terceira colocação com 17 pontos. Foram quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, contra o próprio Náutico. Já o Timbu ficou em segundo lugar com 18 pontos, somando cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Na outra chave da semifinal, o Santa Cruz venceu o Salgueiro por 1 a 0, no Arruda, e saiu em vantagem na caminhada rumo à final do torneio, uma vez que jogará podendo empatar para avançar na competição, enquanto o Carcará precisará vencer por dois gols de diferença ou, então, um tento de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis.

Misterioso, Ney Franco não divulga escalação do Sport

Visando o duelo, a equipe rubro-negra treinou na sexta-feira (14) e no sábado (15) sem dar pistas sobre quem entrará em campo. Em entrevista coletiva, Ney Franco sinalizou que pode haver mudanças com relação a equipe que vinha sendo considerada titular.

O zagueiro Ronaldo Alves segue em recuperação de uma lesão muscular, Matheus Ferraz deve continuar como seu substituto. Fora o defensor, todos os jogadores estão à disposição do técnico e nenhum será poupado por desgaste, já que a equipe vem de uma maratona de jogos. A dúvida é sobre o posicionamento de Diego Souza, que pode atuar no meio ou mais à frente, como atacante.

O Sport deve entrar em campo com Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Mena; Fabrício, Rithely e Everton Felipe; Diego Souza, André e Rogério.

Questionado sobre o favorito a vencer o duelo, Ney Franco disse que não há e revelou incômodo pelo Sport não ter vencido nenhum dos quatro clássicos que disputou em 2017. "Não há favorito. A responsabilidade é de 50% para cada lado, mesmo com o mando de campo nessa partida sendo nosso. Este ano o Sport disputou quatro clássicos e ainda não venceu nenhum. Está na hora de tentar mudar essa marca. Mas isso significa que a gente vai ter que jogar muito para que a gente possa nesse primeiro jogo conseguir um bom resultado dentro de casa", pontuou o treinador.

Náutico busca manter invencibilidade em clássicos estaduais

Invicto em clássicos em 2017 pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico pretende quebrar outro tabu. A última vez que o Timbu eliminou o Leão de uma competição foi no terceiro turno do estadual de 1985. De lá para cá, foram dez mata-matas com o Sport vencendo.

Oposto ao Leão, o Náutico vem descansado para a partida, mas os jogadores minimizam o fato de estarem com um descanso físico maior. “Eles vão ter o descanso necessário. Não tivemos jogos oficiais, mas trabalhamos. Independente deles jogarem ou não, a gente sabe que tudo pode acontecer em semifinal. Depende do ponto de vista. A gente sabe que ter ritmo de jogo, estar sempre jogando, é importante. Tivemos uma semana cheia de trabalho, mas intercalando o repouso. Na hora é que se decide, não tem jeito. ” Disse o goleiro Tiago Cardoso.

O técnico Milton Cruz tem apenas dois jogadores que não podem ser utilizados no confronto: o lateral-direito Joazi e o atacante Willian Silva que se recuperam de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito.

Com força máxima, o Náutico deve entrar em campo com Tiago Cardoso; Sueliton (David), Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Rodrigo Souza, Giovanni (João Ananias), Marco Antônio e Dudu; Erick e Anselmo.