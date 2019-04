Cinco meses depois do título Brasileiro, Cuca retorna ao Palmeiras

Após a demissão de Eduardo Baptista, o centro das atenções se voltaram para Alex Stival, conhecido por todos como Cuca. O treinador deixou o clube após ser campeão brasileiro alegando problemas pessoais e que precisava de um período de férias. Entretanto, o treinador não havia descartado voltar ao Palmeiras um dia. Pois é, esse dia foi mais próximo do que imaginaram e Cuca está de volta ao comando do alviverde, desta vez com contrato até o final de 2018

O treinador recusou uma proposta da China do time Changchun Yata antes de fechar com o Verdão. Cuca deixou o comando do Palmeiras com 63,3% de aproveitamento com 50 jogos, 28 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

Dessa vez, o treinador retorna em um cenário diferente. O Palmeiras é um dos favoritos para brigar por todos os títulos que disputa. Com uma classificação na Copa Libertadores muito bem encaminhada e prestes a começar o Campeonato Brasileiro. No ano passado, Cuca chegou praticamente eliminado no competição sul-americana e caiu na semifinal Paulista para o Santos.

Cuca tem pouquíssima rejeição entre os torcedores palestrinos e conhece quase o grupo inteiro. Chega com problemas pessoais resolvidos e com muita expectativa de vitórias.

Cuca comentou seu acerto com o Verdão "É com muito prazer e satisfação que confirmo o meu acerto com o Palmeiras. Como é de conhecimento de todos, eu fui obrigado a interromper a trajetória após o ciclo vitorioso do ano passado para conseguir atender a questões particulares, de ordem pessoal e familiar.Mesmo não tendo atingido o tempo ideal que eu imaginei, não pude deixar de me sensibilizar com o chamado de tantos amigos que deixei no Palmeiras e, principalmente, pela confiança e convicção que tenho neste grupo de jogadores."

Cuca ainda afirmou que a exigência será maior e que brigará por títulos "Chegarei com muita energia e força de trabalho, ciente de que o grau de exigência será ainda maior dessa vez. Mas estou convicto e determinado para, com a ajuda dos jogadores, dirigentes e meu grupo de trabalho, brigarmos por todos os grandes objetivos do clube"

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Vasco no próximo dia 14 no Allianz Parque já com o comando do novo técnico.