Após primeiro revés na Libertadores, Eduardo Baptista é demitido do Palmeiras

Foto: LatinContent Editorial/Brazil Photo Press/CON/Getty Images

A direção do Palmeiras anunciou a demissão do técnico Eduardo Baptista no fim da noite desta quinta-feira (04). Após a delegação alviverde desembarcar em São Paulo, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente Maurício Galiotte se dirigiram imediatamente à sede do clube, onde ficou acertado o fim das atividades do treinador à frente do Verdão.

Eduardo Baptista já vinha sendo pressionado dentro e fora do clube. Após ser derrotado pela Ponte Preta no Campeonato Paulista e dar adeus ao torneio na semifinal, a situação ficou delicada e culminou na derrota para o Jorge Wilstermann-BOL na noite da última quarta-feira (03). O revés foi o primeiro do Palmeiras na Taça Libertadores da América.

O técnico ficou à frente do Palmeiras por 120 dias. Eduardo Baptista era técnico da Ponte Preta e chegou ao Palmeiras nos últimos dias de dezembro de 2016. Foram 21 partidas, com 14 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas. Ao todo, 70% de aproveitamento à frente do Verdão.

Minutos após a demissão se espalhar nos meios de comunicação, a diretoria do Palmeiras emitiu uma nota por meio de seu site oficial, onde confirmou a demissão e explicou que os detalhes serão dados por meio de seu mandatário. Abaixo, leia a nota na íntegra.

Após reunião realizada na noite desta quinta-feira (04), o Palmeiras oficializou a saída do técnico Eduardo Baptista. No Verdão desde dezembro de 2016, o profissional deixa o time palestrino depois de comandar a equipe no Campeonato Paulista e no início da Conmebol Libertadores Bridgestone.

No total, Eduardo Baptista comandou o Palmeiras em 23 oportunidades, somando 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece os serviços prestados pelo treinador, sempre com muita dedicação e comprometimento, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

O elenco do Verdão se reapresentará nesta sexta (05), às 10h00, na Academia de Futebol, com acesso liberado para a imprensa. Durante a atividade, o presidente Maurício Galiotte concederá entrevista coletiva.