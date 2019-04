Empresário de Clayson confirma ida do atacante ao Corinthians

O atacante Clayson é o novo reforço do Corinthians para a atual temporada. Quem garantiu o acerto entre as equipes foi Edivaldo Cruz, empresário do atleta. O jogador deve ser apresentado oficialmente pelo Timão nos próximos dias. O valor da transferência gira em torno de R$ 4 milhões em um contrato válido por 4 temporadas.

“Clayson é do Corinthians. O acordo já está acertado entre as diretorias do Corinthians e da Ponte Preta”, afirmou Edivaldo Cruz, em entrevista ao Portal da Band.

O jogador encerrou a sua passagem pela Macaca em grande estilo. Foi o autor de dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Sport Recife, em duelo válido pela 1º rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Clayson despistou a possibilidade de ter se despedido da torcida pontepretana.

"Não sei se foi meu último jogo na Ponte. A diretoria e meu empresário estão conversando. Enquanto eu estiver na Ponte, vou honrar essa camisa da melhor maneira possível", declarou, em entrevista concedida ao canal de televisão Premiere.

Para sacramentar o negócio, uma reunião foi realizada na última sexta-feira (12) entre as diretorias dos clubes. Além do valor de R$ 4 milhões, o Corinthians deve ceder ao time campineiro os jogadores Claudinho e Leo Arthur.

Vale lembrar que Clayson é um sonho antigo do Corinthians - que vem observando o atleta desde o começo do Campeonato Paulista 2017. O técnico Fábio Carille já havia sinalizado positivamente para a contratação, e Flávio Adauto, diretor de futebol já havia manifestado o desejo de contar com o atleta logo após o término do Paulistão.