Com contusão de Kayke, Ricardo Oliveira volta à titularidade no Santos

Contra o Flamengo, Ricardo Oliveira deve ser o titular do Alvinegro. A partida será na quarta-feira (26), às 21h45, no duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O substituto de Kayke, que contundiu a coxa esquerda durante a vitória frente ao Bahia, no último domingo.

O experiente atacante não entra em campo há aproximadamente 2 meses, quando lesionou o tornozelo na derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, no dia 3 de junho. No primeiro semestre, foi frequente a ausência do Pastor nos relacionados devido as variadas lesões, jogando apenas 17 jogos e marcando 4 gols. Enquanto Kayke, contratado para ser seu substituto, chegou a marca de 9 gols em 28 disputados.

Victor Ferraz pode ser mais um a retornar. O lateral santista não entra em campo desde o dia 9 de julho, na vitória de 3 a 2 sobre o São Paulo. Ele se recuperou da lesão no joelho esquerdo.e virou opção para o técnico Levir Culpi.

O Santos provavelmente vai a campo contra o Flamengo com Vanderlei, Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Após perder a ida por 2 a 0, para reverter a vantagem carioca o Peixe precisa fazer três gols de diferença para avançar diretamente para as semifinais. Um novo 2 a 0 leva a disputa para as penalidades.