Sem Bruno Henrique, Levir Culpi relaciona 22 atletas para confronto contra o Vitória

Levir Culpi relacionou 22 atletas para o confronto entre Santos e Vitória, que será disputado na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo. Para o jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, o técnico do Peixe não poderá contar com Bruno Henrique que foi vetado pelo departamento médico devido a um desconforto na panturrilha esquerda.

Gustavo Henrique, Victor Ferraz, Matheus Ribeiro, Renato, Vitor Bueno, Léo Cittadini e Nilmar seguem fora. Leandro Donizete e Thiago Ribeiro também não foram relacionados por opção de Levir Culpi.

O atacante Bruno Henrique realizou os treinos regenerativos de sexta-feira (13) e sábado (14) no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol com os fisioterapeutas do Santos. Na manhã de domingo (15) chegou a ir para o campo mas, como o desconforto na panturrilha esquerda não diminuiu, o DM decidiu vetar o atleta. Não há previsão de retorno. Arthur Gomes, Vladimir Hernández e Jean Mota brigam pela vaga do camisa 27.

Provável Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Jean Mota (Vladimir Hernández ou Arthur Gomes) e Ricardo Oliveira.

Veja a lista de relacionados do Santos:

Goleiros

Vanderlei e Vladimir

Zagueiros

David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais

Daniel Guedes, Orinho e Zeca

Meio-campistas

Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Serginho e Yuri

Atacantes

Arthur Gomes, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández