Resultado de Caxias x Atlético-PR na Copa do Brasil 2018 (0-0)

23:24 Torcida do Caxias ovaciona o seu time, que lutou até o fim pela classificação. Festa bonita no Centenário.

Pelo regulamento, o empate conquistado dá ao Furacão a classificação para a próxima fase, em que enfrentará o vencedor de Tubarão e América-RN.

49' FIM DE JOGO NO CENTENÁRIO. CAXIAS 0 x 0 ATLÉTICO-PR.

49' Na cobrança, a bola sai direto.

48' Escanteio para o Caxias, pode ser a última chance do time gaúcho.

45' +4. Vamos até os 49.

45' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Nikão

Entra: Pablo

44' Na sobra do escanteio, bola sobra para Cleiton, que chuta em Thiago Heleno.

42' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Matheus Rossetto

Entra: Bruno Guimarães

41' CARTÃO AMARELO. Carleto recebe amarelo por cera.

40' OLHA ELE NOVAMENTE. Ribamar sai de frente para Gledson. Goleiro sai bem e dá um bote providencial para salvar o Caxias.

38' GLEDSON SENSACIONAL. Bergson puxa contra-ataque, em um 3 contra 1, lança pra Nikão, que deixa Ribamar na frente de Gledson. O atacante bate e o goleiro evita o gol com o pé.

37' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS

Sai: Julinho

Entra: Ramon

36' Nesse momento, Atlético-PR joga de forma mais recuada, com o regulamento embaixo do braço.

34' ASSIM NÃO RÉGIS. Caxias toma a bola na saída e Régis tem grande oportunidade, já que Santos estava adiantado, mas o volante acaba isolando.

33' Santos faz tranquila defesa no chute de longe dado por Julinho.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS

Sai: João Paulo

Entra: Carlos André

30' Grená pressiona saída de bola do Furacão e impõe dificuldades para os visitantes.

28' Nikão domina no peito e isola a bola.

25' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Guilherme

Entra: Bergson

24' Daniel Cruz dribla dois e bate de fora da área, mas bola acaba rebatendo em seu próprio companheiro de time.

22' Furacão não encontra espaços na defesa grená.

20' Na sua primeira jogada, Daniel Cruz chuta sem direção.

17' Julinho se recupera e já está de volta no gramado.

16' JOGO PARADO. Julinho tromba com Nikão e precisa sair de campo.

15' SANTOOOS! Goleiro sai mal e a bola sai pra Nicolas, mas goleiro do Furacão se recupera e faz grande defesa. No rebote, defesa do Furacão consegue afastar.

14' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS

Sai: Túlio Renan

Entra: Daniel Cruz

13' Atlético-PR volta a controlar a partida, tocando a bola no campo de ataque.

11' QUE FEIO. Jonathan recebe de Nikão e cruza muito mal, por trás do gol de Gledson.

8' IMPEDIMENTO. Veiga lança para Ribamar, mas o bandeira marca posição irregular do atacante.

6' UUUUUUUH. Jonathan manda na medida para Guilherme bater de primeira, mas Gledson faz um verdadeiro milagre.

5' TIROU TINTA. Gledson faz lançamento para Nicolas. O ponta puxa para o meio e bate perigosamente ao lado do gol de Santos.

3' QUASE O PRIMEIRO DO FURACÃO. Gledson se atrapalha após cruzamento e no bate-rebate, a bola sobra para Ribamar, que manda a bomba e Júnior Alves salva.

2' Raphael Veiga tabela com Jonathan e cruza. Bola bate na zaga e vai para escanteio.

1' Diego Miranda tenta o cruzamento, mas Carleto tira.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA A SEGUNDA ETAPA.

22:33 Equipes voltam sem nenhuma alteração.

22:31 Times já voltaram ao campo para início da segunda etapa.

22:25 Atual resultado dá a classificação ao Furacão.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO CENTENÁRIO. Caxias 0 x 0 Atlético-PR.

44' Guilherme bate forte, mas bola explode na zaga.

43' Raphael Veiga é derrubado próximo da área. Falta para o Atlético-PR.

39' Time grená puxa contra-ataque, mas para quando Cleiton faz falta em Thiago Heleno.

36' Caxias passa a ter o controle do jogo, encurralando o Furacão no campo de defesa.

35' CARTÃO AMARELO. Régis para Veiga no contra-ataque e toma o cartão.

34' UUUUUUUH! Julinho corta para o meio e manda uma bomba para grande defesa de Santos. Seria o primeiro gol grená.

32' SANTOOOOS! Cleiton manda bola venenosa, Santos recua e espalma providencialmente.

29' CORTE PROVIDENCIAL. Ribamar parte em velocidade, recebe, mas Cleiton chega e corta. Se o atacante passasse, ficaria de frente para o goleiro.

25' CARTÃO AMARELO. Guilherme derruba Cleiton e leva primeiro amarelo do jogo.

23' Times pecam na última bola e não conseguem oferecer perigo aos goleiros.

21' Caxias tenta chegar através de cruzamentos, mas é pouco efetivo.

17' GLEEEEDSON! Raphael Veiga bate de longe, mas dá muito trabalho para o goleiro do Caxias, que salva a equipe da casa.

15' Túlio bate escanteio para cabeçada de Rafael Gava, que vai para fora.

14' Veiga manda a bomba, mas bola explode em Jonathan.

13' Guilherme faz boa tabela com Rossetto e aparece sozinho na área. Na tentativa de passar para Ribamar, Junior Alves intercepta.

11' Furacão abusa dos lançamentos e não consegue ficar com a bola.

9' Raphael Veiga tenta o lançamento, mas defesa afasta.

6' PRA FORAAA! Julinho pega sobra e manda por cima do gol de Santos.

6' Time gaúcho começa a se soltar mais na partida.

5' UUUUUUUUH. Nicolas avança com perigo e cruza na segunda trave para Túlio, que cabeceia para fora, perdendo a primeira chance da partida.

4' Atlético-PR procura trocar passes no campo de ataque em busca de espaços.

2' Caxias tem dificuldades com marcação do Furacão na saída de bola.

1' Guilherme lança para Ribamar, mas o atacante domina mal e zaga gaúcha consegue cortar.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O JOGO EM CAXIAS DO SUL.

21:27 - Times perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Jajá a bola rola no Centenário.

21:26 - Caxias também em campo!

21:24 - Furacão no gramado! Thiago Heleno será o capitão hoje.

BANCO DO CAXIAS: Lúcio, Igor Bosel, Geninho, Josias, Vavá, Marabá, Guto Dresch, Gilson, Alex Willian, Carlos André, Daniel Cruz e Ramon.

BANCO DO ATLÉTICO-PR: Warleson, Léo, Sidcley, Felipe Gedoz, Pavez, Marcinho, José Ivaldo, Bergson, B. Guimarães, Matheus Anjos e Pablo.

1 - Santos

25 - Wanderson

13 - Paulo André

44 - Thiago Heleno

2 - Jonathan

20 - Rossetto

7 - Raphael Veiga

26 - Carleto

11 - Nikão

17 - Guilherme

9 - Ribamar



Bem vindo, torcedor! Acompanhe o tempo real de Caxias x Atlético-PR ao vivo, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo acontece nesta terça-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília). Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil.

LOCAL: Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS.

ARBITRAGEM: Dyorgines José Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti, todos do Espírito Santo.

Será a primeira partida do time principal do Atlético-PR na temporada. Isso, porque a diretoria do Furacão definiu mais uma vez que o time disputaria o Campeonato Paranaense com uma equipe alternativa. Na preparação, foi realizado uma partida contra o Operário, que terminou empatada por 2 a 2.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre Atlético-PR x Operário

O Caxias vive um momento mágico. Líder do Campeonato Gaúcho com 100% de aproveitamento, incluindo vitórias sobre Grêmio e Internacional, o time chega com muita moral para encarar o Atlético-PR depois de ter vencido o São Paulo-RS na última rodada do estadual.

Como o Furacão ainda não estreou com seu time principal nesta temporada, a escalação da equipe ainda é um mistério, apesar de alguns jogadores já estarem praticamente confirmados. Caso Wanderson atue, o time irá no 3-6-1. Se Fernando Diniz optar por Pavez, o esquema passa para o 4-2-3-1.

"O time está bem treinado. Trabalhamos muito nestas três semanas. Fizemos o melhor que pudemos para estrear bem. Este período foi muito importante para reunirmos condições de fazer uma boa estreia", disse Fernando Diniz ao site oficial do clube.

Os grenás não devem ter muitas mudanças para o confronto contra o Atlético-PR, já que a equipe comandada por Luiz Carlos Winck vive grande fase na temporada. A perspectiva é que o técnico mantenha uma escalação ofensiva no 4-3-3.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CAXIAS: Gledson; Igor Bosel, Geninho, Laércio e Vavá; Guto Dresch, Gilson e Rafael Gava; Daniel Cruz, Carlos André e João Paulo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Santos; Paulo André, Wanderson e Thiago Heleno; Jonathan, Matheus Rossetto, Guilherme e Carleto; Nikão, Raphael Veiga e Ribamar.