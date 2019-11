Odair Hellmann fecha último treino do Internacional antes da estreia na Copa do Brasil

Falta pouco para a estreia do Internacional na Copa do Brasil 2018. A equipe gaúcha vai encarar o Boavista-RJ na noite desta quarta-feira (31), em Cascavel/PR. Para avançar o Inter precisa vencer ou apenas empatar com a equipe carioca. Somente uma derrota eliminaria o Colorado na primeira fase da competição. Odair Hellmann, treinador do Inter, fechou o último treinamento em Porto Alegre, mas deve utilizar a equipe considerada titular.

O Internacional vem utilizando um rodízio de atletas nas rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. A justificativa para essa ação é o calendário apertado. Os jogos são muito próximos uns dos outros e o clube teve um período menor de pré-temporada. O Inter ainda está em pré-temporada, segundo o próprio clube. Na última rodada, quando venceu o Avenida por 3 a 0, Odair Hellmann preservou os titulares visando o duelo contra o Boavista, pela Copa do Brasil.

Na última atividade aberta para a imprensa, realizada na segunda-feira (29), Odair Hellmann trabalhou com os titulares. Destaques para o lateral-direito Cláudio Winck, que deve sair jogando e para o meia Camilo, que se recuperou de dores na panturrilha esquerda e formará o meio de campo com Rodrigo Dourado, Edenílson e D’Alessandro. O último treinamento realizado no clube em Porto Alegre foi com os portões do estádio Beira Rio fechados.

“A gente fez treino fechado para testar algumas estratégias de bola parada ou alguma eventual jogada diferente. A ideia é manter o conceito e o padrão de jogo do time, independente da escalação” falou Odair Hellmann após a atividade desta manhã.

Relacionados do Inter: Camilo, Charles, Cláudio Winck, Victor Cuesta, D’Alessandro, Daniel, Danilo Fernandes, Danilo Silva, Dudu, Edenilson, Gabriel Dias, Iago, Juan, Klaus, Damião, Marcelo Lomba, Marcinho, Nico López, Patrick, Dourado, Roger e William Pottker. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 30 de janeiro de 2018

Com base no treinamento da última segunda-feira, o Internacional deve entrar em campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado e Edenílson; William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião.

A delegação do Internacional embarca para Cascavel nesta terça-feira, às 15h30.