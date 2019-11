Resultado Atlético-PR x Tubarão-SC pela Copa do Brasil 2018 (5-4)

RESUMO DA PARTIDA

O confronto foi bastante emocionante e dinâmico. No primeiro tempo, o domínio da partida foi exclusivo da equipe parananense, que sufocou o adversário e soube neutralizar as escapadas no contra-golpe, assim sendo absoluta. Já na segunda etapa, o jogo mudou e o Tubarão passou a criar muitas chances de gol, principalmente na bola aérea, que resultou em três gols da equipe catarinense. O confronto teve bom nível com as duas equipes buscando o gol a todo o momento, sobretudo na segunda parte, mas foi marcado pela vulnerabilidade e falhas individuais das defesas de ambos os times. Destaque para Guilherme e Daniel Costa, que fizeram grande jogo.

O Furacão enfrentará o Ceará, que passou pelo Londrina, na terceira fase da Copa do Brasil.

Diz, Felipe Gedoz!

"Alguns não acreditaram, mas muitos me apoiaram. Esse vitória dedico a eles(torcedores) e a minha família que está em casa"

Fala, Thiago Heleno!

"Importante é que a gente passou. Agora é ver os erros, ter mais ritmo de jogo e dar sequência"

50' ACABOU! FIM DE JOGO! NOVE GOLS NA ARENA!

Atlético-PR se classifica em jogo emocionante.

48' Torcida atleticana canta alto na Arena. Furacão vai se classificando.

47' GOOOOOOOLAÇOOOOOOO! QUE PAULADA DE FELIPE GEDOZ!

Após escanteio, Atlético-PR trabalha a bola. Carleto recebe na esquerda, consegue limpar o marcador e ajeita para Gedoz, que larga uma bomba. 5 a 4!

45' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! THIAGO HELENO EMPATA!

Após tentativa de pressão, defesa do Tubarão afasta e Nikão domina. O atacante cruza na cabeça de Thiago Heleno, que desvia no canto, sem chances para Belliato.

45' Mais cinco minutos

41' Após cruzamento, Nikão desvia de cabeça e bola vem alta. Belliato ligado dá um tapa na bola para evitar o gol.

39' GOOOOOOOOOOOOOOL DO TUBARÃO! MAIS UMA VIRADA!

Gol de Daniel Costa! Romarinho dá pelo passe e o camisa 10 catarinense conclui muito bem. 4 a 3 para a equipe catarinense!

37' Romarinho entra no lugar de Marcos Vinicius.

33' TÁ LÁ DENTRO! É GOL DO TUBARÃO! OUTRO DE CABEÇA!

Após escanteio, Lucas Costa empata para o time catarinense no seu primeiro toque na bola. Outro gol em bola cruzada. 3 a 3.

31' GOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICO!

30' PENALIDADE MÁXIMA PARA O FURACÃO!

29' Após muita troca de passes, Guilherme tenta bom passe para Bergson, que não domina. Zaga catarinense afasta.

25' É CAIXAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ROSSETTO IGUALA A PARTIDA!

Bergson recebe no meio, consegue giro em meio a dois marcadores e conclui forte. Belliato solta, e no rebote Matheus Rossetto conclui para o gol.

24' EM CIMA DE SANTOS!

Em grande contra-ataque, Daniel Costa sai cara a cara com Santos e chuta em cima do goleiro paranaense.

22' QUASE O EMPATE DO FURACÃO!

Após cruzamento de Nikão, zaga do Tubarão afasta e a bola cai nos pés de Carleto. O lateral arrisca forte no lado direito, mas não acerta o alvo.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! VIRADA DO TUBARÃO!

Jean recebe na esquerda e faz cruzamento espetacular na cabeça de Batista, que testa forte e no alto sem chances para Santos! Virada catarinense na Arena da Baixada.

16' Escanteio para o Atlético-PR

Após falta cobrada por Rossetto, defesa adversária afasta e Thiago Heleno arremata e é bloqueado.

14' Defesa catarinense afasta, bola cai nos pés de Carleto, que domina e solta a bomba, mas não vai ao gol.

10' É REDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Gol do Tubarão!

pós escanteio, zaga do Furacão afasta e em seguida Bergson faz a falta. No cruzamento, Matheus Barbosa sobe sozinho e testa para o fundo das redes. Tudo igual na partida.

9' Pela esquerda, Jean carrega e tenta alçar na área, mas Jonathan corta. Escanteio para o Tubarão.

6' GOOOOOOOOOOLLLLL DO FURACÃO!

Em boa jogada, Guilherme recebe no meio, busca Matheus Rossetto, que levanta a cabeça e faz passe rasteiro da medida para Bergson. O atacante empurra para dentro e abre o placar na Arena. 1 a 0 para o Atlético!

3' A primeira dele!

Carleto lança Bergson, que na primeira participação, cabeceia por cima do gol de Belliato.

2' Contra-ataque perigoso!

Nikolas Farias carrega pela esquerda, busca Guilherme Amorim, que tenta o drible e conclui mal. Resposta do Tubarão.

1' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Bola rolando

Atlético-PR volta ao segunda tempo com mudanças

Bergson entra no lugar de Ribamar

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO

A equipe de Fernando Diniz fez um primeiro tempo bastante intenso. A amplitude dos alas(Carleto e Jonathan) e a posição avançada dos zagueiros, principalmente Thiago Heleno, possibilitou a pressão parananense em cima do Tubarão, que buscou se defender e agredir nos contra-ataques, mas não conseguiu levar perigo ao adversário. Apesar do 0 a 0, Furacão teve chances claras de gol, mas pecou na hora de concluir.

Solta a voz, Guilherme Amorim!

"Não vamos ficar só atrás. Precisamos buscar uma oportunidade pra marcar o gol e matar o jogo"

Fala, Guilherme!

"Não poderíamos perder tantos gols assim, deveríamos ter feito pelo menos um, mas vamos manter a intensidade"

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO.

45' Mais dois!

Jogo vai até os 47 minutos.

43' MAIS UMA BOLA FRACA!

Nikão recebe pela direita, faz excelente passe na marca do pênalti para Guilherme, mas o meia não pega bem na bola e Junior Belliato defende sem dificuldades.

42' Em mais uma jogada de Guilherme, o meia lança Ribamar, que domina, mas conclui muito fraco novamente. Sem problemas para Belliato.

39' Nikão recebe no meio, busca Ribamar e atacante finaliza, mas sem perigos para o gol de Junior Belliato.

38' Jailton recebe no seu campo defensivo, deixa escapar do domínio e em seguida sofre falta de Ribamar.

36' Daniel Costa enfia a bola para ultrapassagem de Marcos Vinicius, o lateral vai ao fundo e tenta o cruzamento, Paulo André intercepta.

34' Equipe visitante tenta sair jogando com troca de passes, mas marcação intensa do Atlético atrapalha a saída.

32' Em escanteio para o Furacão, bola chega em Carleto, que tenta arrematar de muito longe. Bola explode na defesa e surge contra-ataque para o Tubarão, mas bola é bastante esticada e Santos antecipa bem.

31' QUE CHANCE!

Raphael Veiga deixa pra Carleto na esquerda, o lateral busca Rossetto na área, mas o camisa 20 erra a cabeçada!

26' PERDEU! Quase Ribamar abre o placar!

Jonathan tabela com Guilherme, o lateral-direito vai ao fundo e cruza na medida para Ribamar. Atacante cabeceia mal e a bola sai.

24' Guilherme mais uma vez recebe no meio e tenta lançar, dessa vez busca Rossetto na segunda trave, mas o volante não alcança.

24' Torcedor do Furacão se empolga com a postura da equipe e canta alto na Arena da Baixada.

23' Jonathan tenta lançar Ribamar, mas lançamento é forte e Junior Belliato se antecipa para defender.

21' Carleto e Jonathan muito abertos nas laterais, enquanto Wanderson, Thiago Heleno e Paulo André vão à frente para participar. Postura ofensiva da equipe anfitriã até o momento.

18' Thiago Heleno carrega até o meio, faz o passe para Guilherme, que faz bom giro, mas Jailton corta. Escanteio para o Furacão.

16' Ribamar recebe na área, domina no peito, mas em seguida perde o controle da bola e a defesa catarinense afasta.

14' Guilherme surpreende na cobrança e procura Jonathan, que, na entrada da área, tenta o arremate, mas a defesa bloqueia.

13' FALTA PERIGOSA PARA O TIME DA CASA!

Guilherme faz o passe na esquerda para Carleto, que faz bela jogada individual e é calçado.

11' Jonathan alça a bola na área do Tubarão em direção ao Rossetto, mas Marcos Vinicius intercepta.

10' Atlético-PR trabalha a bola com velocidade e pressiona o adversário no início da partida.

9' INCRÍVEL!

Guilherme recebe, faz passe magnífico para Jonathan, que chuta em cima do goleiro adversário. Grande chance perdida do Furacão!

7' Nikolas Farias faz o cruzamento na área do Furacão e encontra Guilherme Amorim livre, mas o meia não consegue concluir.

5' QUASE!

Guilherme recebe no meio com liberdade, faz o giro, carrega e acerta o primeiro alvo no gol de Belliato, que espalma. Bom chute!

1' Já?

Guilherme lança Ribamar, que divide e cai. Atacante pede pênalti e árbitro manda seguir.

1' ROLA A BOLA NA ARENA!

Fala, Waguinho Dias! "Somos um clube emergente no Brasil e hoje estamos jogando contra o Atlético, na Arena. É o jogo mais importante da história do clube'

Tubarão: Belliato; Marcos Vinícius, Jaílton, Petterson e Jean; Matheus Barbosa, Guilherme Amorim, Everton Dias e Daniel Costa; Nikolas Farias e Batista.

Furacão vai a campo com: Santos; Wanderson, Paulo André, Thiago Heleno; Jonathan, Matheus Rossetto, Raphael Veiga, Carleto; Guilherme, Nikão e Ribamar.

Escalações confirmadas das equipes!

Equipes já se encontram perfiladas pra execução do hino nacional brasileiro.

Sidcley, lateral-esquerdo do Furacão, está fora da partida de hoje. O camisa 8 sentiu dores após o jogo-treino contra o Corinthians.

Bom dia, torcedor! Acompanhe o tempo real de Atlético-PR x Tubarão-SC, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quarta-feira (21), às 19h30. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

ARBITRAGEM: Eduardo Tomaz de Aquino (GO).

Na única partida que disputou até agora com o time principal, o Atlético-PR empatou com o Caxias, resultado que o garantiu a classificação para a atual fase. Naquela oportunidade, o time sofreu com a falta de ritmo de jogo e o desentrosamento de seus jogadores, mas ficou a felicidade pelo resultado.

Confira o que rolou entre Caxias x Atlético-PR na VAVEL Brasil.

Já o Tubarão vem de má campanha no Campeonato Catarinense. O time, que empatou fora de casa na última rodada, contra o Joinville, soma apenas nove pontos na competição, ocupando a oitava colocação, uma acima da zona de rebaixamento.

Foram 21 dias desde a estreia contra o Caxias, mas pouca coisa deve mudar no time titular que enfrentou a equipe gaúcha. Naquela oportunidade, Fernando Diniz optou por jogar no 3-6-1, dando mais liberdade aos seus laterais. Essa estratégia não deve mudar contra o Tubarão.

"Temos outro grande adversário. É uma equipe que joga bem, tem bons jogadores e é muito bem treinada. Precisamos estar bem focados para fazer um grande jogo", ressaltou.

O técnico Waguinho Dias decidiu antecipar a viagem para Curitiba e fazer um treino em gramado sintético, semelhante ao usado na Arena da Baixada, para que o time consiga se adaptar. Já nesta terça-feira (20), o trabalho foi realizado no CT do Caju.

"Fizemos todo planejamento para darmos as melhores condições aos atletas. Chegamos dois dias antes, trabalharemos no CT do Caju, em uma grama sintética similar a da Arena da Baixada", afirmou Julio Rondinelli, gerente de futebol do clube.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Santos; Wanderson, Pavez e Thiago Heleno; Jonathan, Matheus Rossetto, Raphael Veiga e Carleto; Guilherme, Nikão e Ribamar.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TUBARÃO-SC: Belliato; Marcos Vinícius, Jaílton, Petterson e Jean; Matheus Barbosa, Guilherme Amorim, Everton Dias e Daniel Costa; Marcus Índio e Batista.