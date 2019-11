Resultado Coritiba x Rio Branco pelo Campeonato Paranaense 2018 (3-0)

Desabafa, Alecsandro!

"Estou feliz. Espero que esse ano de reformulação seja bom. O Coritiba era o único clube em que eu joguei e não conquistei um título, mas hoje isso mudou"

Solta a voz, Thalisson!

"É uma sensação única comemorar o título aqui no Couto Pereira, que é a minha casa. Ainda moro aqui. Estou muito feliz"

O torcedor coxa-branca comemora o título nas bancadas!

45' ACABOU! O CORITIBA CONQUISTA A TAÇA DIONÍSIO FILHO!

O time de Sandro Forner faz boa partida e vence por 3 a 0.

44' Coritiba roda a bola com tranquilidade.

41' Bola esticada para Vandinho, que não consegue chegar; Wilson defende.

39' Após domínio errado de Kady, Vandinho rouba a bola e arremata de longe. Escanteio para o Leão.

37' Kady desce pela esquerda e sofre falta de Camargo.

34' Julio Rusch cobra falta por cima do gol.

34' THIAGÃO ESTÁ EXPULSO!

Zagueiro para jogada de Alecsandro em direção ao gol e é advertido.

33' FALTA PERIGOSA PARA O COXA!

Após escanteio do Leão, Coritiba aproveita o contra-ataque; Julio lança Kady, que faz o passe para Alecsandro. Thiagão atropela o atacante e árbitro marca a falta.

31' Substituição no Leão

Eric dá vaga a Damião.

29' Raul recebe na direita e arremata de longa distância. A finalização passa longe do gol de Wilson.

27' Alteração no Coritiba

Guilherme Parede sai para a entrada de Kady.

25' CANSOU?

Após seu gol, Guilherme Parede pede pra sair.

23' GOOOOOOOLLLLLL! É O TERCEIRO DO COXA!

Após passe de Julio Rusch, Guilherme Parede limpa a marcação e toca na saída do goleiro pra fazer o 3 a 0. Torcida do Coxa solta o grito de campeão no Couto Pereira!

23' NÃO VALEU!

Depois do cruzamento, bola sobra para Leo Andrade, que faz o gol, mas árbitro assinala impedimento.

21' Leão toca a bola e a equipe de Sandro Forner se fecha para explorar os contra-golpes.

20' Depois de trocas de passes, Marcos Moser tem espaço e arremata na rede pelo lado de fora.

17' DAÍ, ALECSANDRO?

Atacante recebe do meio-campo, vê Jhones adiantado e tenta fazer um gol épico; bola passa bem longe.

16' Alteração na equipe visitante

Marco Túlio sai para a entrada de Eric

15' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CORITIBA!

Julio Rusch cobra escanteio, Alecsandro finaliza e bola sobra para Thalisson Kelven ampliar o placar de calcanhar. 2 a 0 para o Coritiba.

11' SEGUNDA MUDANÇA NA EQUIPE DE SANDRO FORNER

Iago Dias dá vaga ao camisa 92 Pablo.

11' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai Vitor Carvalho, entra João Paulo.

10' Vitor Carvalho recebe atendimento e o volante pode sair.

9' Raul desce pela esquerda e alça a bola na área do Coxa; defesa afasta o perigo.

6' LANCE PERIGOSO!

Em falta para o Leão, Raul e Everton Maringá estavam na bola. O zagueiro arremata e com trabalho o goleiro Wilson faz a defesa.

5' Em tentativa do Coritiba pela esquerda, bola passa na área e nenhum jogador consegue alcançá-la.

1' QUASE SE ATRAPALHA!

Goleiro Jhones recebe a bola na fogueira, mas ele consegue limpar a marcação que fazia pressão. Em seguida, faz o passe nos pés de Iago Dias, que finaliza nas mãos do goleiro.

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Equipes voltam ao campo para o início da segunda etapa.

Fala, Jhones!

"A gente tem que acertar mais a marcação. Estão trabalhando a bola em cima da gente e nosso time está apressado para sair com a bola. Agora é tentar empatar esse jogo"

Alecsandro sobre a comemoração do gol:

"Pensei numa comeomoração de poder homenagear todo mundo. A careta para o meu pai, minha família e a barriga para minha filha que está vindo'

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO

Por enquanto, 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. Alecsandro balançou as redes aos 37 minutos.

45' No fim de primeiro tempo, Rio Branco toca mais a bola; Coritiba, depois do gol, procurou se postar mais defensivamente.

44' Raul bate escanteio forte na primeira tava e a zaga coxa-branca afasta bem o perigo.

43' MAIS UM

Jogo vai aos 46 minutos.

39' Pela esquerda, o camisa 7 Iago Dias tenta jogada individual, mas vai muito mal no arremate.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO COXA!

Julio Rusch domina em frente à área e faz bom passe nas costas da defesa para Iago Dias, que dá excelente toque para Alecsandro concluir de cabeça sem dificuldades. 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira.

35' DESARME NA HORA CERTA

Thiago Lopes recebe e liga em Guilherme Parede, que tenta arrematar, mas é travado pelo zagueiro Thiagão. Escanteio para o Coxa.

33' Alecsandro carrega a bola e finaliza; bola passa longe do alvo.

32' SUBSTITUIÇÃO NO LEÃO

Victor sente e dá vaga a Everton Maringá.

32' Guilherme Parede tem boa oportunidade após bola levantada, mas chega atrasado e o toque fraco facilita a defesa do goleiro adversário.

30' Zagueiro Victor sentiu após disputa de bola e deve sair.

BOA OPORTUNIDADE

29' Iago Dias recebe bom passe de Marcos Moser, mas peca na hora de concluir e bola passa longe do gol.

25' Thiago Lopes recebe de costas e tenta fazer o giro, mas defesa do Leão antecipa e afasta o perigo

22' Raul cobra falta e Wilson defende sem sustos.

20' Coritiba roda a bola com calma, enquanto Rio Branco se fecha e tenta sair no contra-golpe.

19' Vandinho recebe na linha de fundo, protege e consegue o escanteio.

17' Thalisson recebe a bola no campo de defesa, carrega até a intermediária e finaliza de muito longe; bola passa longe do gol adversário.

15' O placar segue zerado. As duas equipes jogam com cautela.

13' Julio Rusch cobra escanteio com excesso de força e a bola sai pela linha de fundo. Jhones vai cobrar o tiro de meta.

9' Jogo parado para o atendimento do zagueiro Romércio.

FRAQUINHO

8' Vandinho domina na entrada da área, finaliza e apenas recua para o goleiro Wilson.

7' Marco Túlio interrompe escapada do Coritiba.

5' Victor tenta chegar pela primeira vez ao gol de Wilson, mas marcação do Coxa corta na hora certa.

PRIMEIRA CHEGADA DO COXA

3' Victor Carvalho recebe no meio, ajeita e tentar o arremate, mas sem sustos para o goleiro Jhones.

ROLA A BOLA!

Começa a decisão da Taça Dionísio Filho.

Hino nacional em execução. Em instantes rola a bola no Couto Pereira.

Destaque para o goleiro e capitão do Coritiba Wilson, que hoje completa a incrível marca de 150 jogos pela equipe coxa-branca!

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

As duas equipes já se enfrentaram 80 vezes em toda a história. O Coxa saiu vitorioso em 60 partidas, contra apenas 6 vitórias do Leão e 11 empates. Foram 205 gols marcados pelo time do Alto da Glória e 67 gols para o alvirrubro. A última partida entre os dois clubes centenários termino em 1 a 1, válida pelo 1º turno do Campeonato Paranaense 2018.

As escalações já estão confirmadas!



Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Thalisson, Romércio e Leo Andrade; Vitor Carvalho, Julio Rusch e Thiago Lopes; Iago Dias, Guilherme Parede e Alecsandro.



Rio Branco: Jhones; Raul, Thiagão, Victor e Fernando; Kessi, Marco Túlio e Camargo; Rodrigo Jesus, Kauhan e Vandinho.

Bem vindo, torcedor! Acompanhe ao vivo o tempo real de Coritiba x Rio Branco, pela final da Taça Dionísio Filho, primeiro turno do Campeonato Paranaense. O jogo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, neste domingo (25), às 16h. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

LOCAL: Couto Pereira, em Curitiba-PR.

ARBITRAGEM: Felipe Gomes da Silva (PR).

Na última partida disputada pelo Coxa, o time conseguiu uma importante vitória sobre o Uberlândia, que garantiu não só a classificação para a próxima fase do Copa do Brasil, como uma premiação em dinheiro que ajudará para o restante da temporada. Na semi-final do Paranaense, vitória nos pênaltis sobre o Foz do Iguaçu.

Na semifinal contra o Atlético-PR, o Rio Branco se superou e conseguiu vencer nos pênaltis após empatar sem gols no tempo normal. A vitória deu a oportunidade ao time de disputar a final do primeiro turno e quem sabe, garantir uma vaga na decisão do estadual.

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Coritiba ganhou a vantagem de disputar a final em jogo único nos seus domínios.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA: Wilson; Marcos Moser, Thalisson Kelven, Romércio e Léo Andrade; Vitor Carvalho; Julio Rusch, Thiago Lopes, Iago Dias e Guilherme Parede; Alecsandro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RIO BRANCO: Jhones; Raul, Thiagão, Victor e Thiaguinho (Éverton Maringá); Kessi, Marco Túlio e Camargo; Eric, Rodrigo Jesus (Damião) e Vandinho.