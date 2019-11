Jogo Santos x Nacional AO VIVO hoje pela Copa Libertadores 2018 (3-1)

Obrigado a você, torcedor(a), que nos acompanhou nessa grande partida! Permaneça conosco!

FIM DE JOGO!!! COM UM A MENOS, SANTOS DERROTA NACIONAL E CONQUISTA PRIMEIRA VITÓRIA NA LIBERTADORES!

45' Cartão amarelo para Vanderlei, por demorar a cobrar um tiro de meta

44' Cartão amarelo para Peruzzi, por falta em Dodô

42' Romero encosta em Vanderlei na saída de bola e goleiro cai no chão

40' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS

Sai: Leo Citadini

Entra: Guilherme Nunes

40' ERROU! Bergessio chuta após receber passe, a defesa rebate e, no rebote, Bueno chuta para longe do gol

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO SANTOOOOOOSSS!! MEU DEUS, O QUE É ISSO??!!! Na saída de bola, Alison dá passe perfeito para Eduardo Sasha, que entra de frente com o goleiro Conde e finaliza para o fundo do gol!

36' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO NACIONAL!! Oliva domina rebatida na entrada da área e finaliza com maestria. A bola morre no fundo das redes!

34' NÃO VALE! Zunino faz gol com seu pé direito, mas o bandeirinha assinla impedimento!

31' PASSOU PERTO! Oliva cruzou pelo lado esquerdo, e Bergessio subiu para cabecear livre. A bola passou muito perto da trave santista!

30' Viudez tenta cruzar e David Braz corta para a lateral

28' CONDEEEEEEEEEEEEEEEEE DEFEEEEENDEEEEEEU!!! ARTHUR GOMES COBRA NO CANTO DIREITO E GOLEIRO VAI BUSCAR! No rebote, Jean Mota finalizou para fora

27' É PÊNALTI PRA O SANTOS!!!! ESPINO DERRUBA ARTHUR GOMES DENTRO DA ÁREA

24' Dodô tenta cruzamento pelo lado esquerdo, mas Polenta corta para escanteio

21' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS

Sai: Rodrygo

Entra: Arthur Gomes

20' Nos últimos minutos, Nacional tenta pressionar por meio de cruzamentos, mas a defesa do Santos está se saindo bem contra os mesmos

17' QUE SUSTO! David Braz se complica em saída de bola, Bergessio recupera e parte sozinho para dentro da área. O atacante cruza, buscando Bueno, mas Daniel Guedes aparece para salvar a pátria

16' Rodrygo cai no chão e é retirado de maca

15' Bueno cruza da esquerda e encontra Bergessio, sozinho, na marca do pênalti, mas Vanderlei defende a finalização

14' Viudez cruza pelo lado direito, Bergessio toca para o lado e Zunino, que iria dominar, livre, de frente para o gol, acabou escorregando e desperdiçou uma boa chance

12' Eduardo Sasha faz falta em Polenta dentro da área. Na caída do zagueiro uruguaio, ele tentou puxar o jogador do Santos. A torcida reclamou, mas a falta foi marcada para o Nacional

11' Viudez tenta novamente outro lançamento pelo lado direito, mas a bola vai longe do gol

10' Viudez faz cruzamento baixo vindo pelo lado direito, mas Vanderlei defende

8' Jean Mota tenta encontrar Rodrygo pelo lado esquerdo, mas o passe é curto e foi cortado pela defesa uruguaia

A partida está aos seis minutos do segundo tempo. O Santos vai vencendo por 2 a 0, gols de Eduardo Sasha e Rodrygo; Gabriel Barbosa foi expulso ainda no primeiro tempo

A VAVEL Brasil pede perdão, mas passamos por problemas técnicos. O tempo real será retomado agora.

19 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Jean Mota cruza, Sasha desvia e Conde aceita, o Peixe abre o placar.

19 min: Corujo recebe cartão amarelo por falta em Léo Cittadini

18 min: De Pena tenta a jogada pela direita e Gabriel recupera a bola

16 min: Léo Cittadini acerta Santiago Romero e também é amarelado

13 min: Santiago Romero também recebe cartão amarelo

11 min: Gabriel, Oliva e Rodrygo recebem cartão amarelo

10 min: Gabriel se desentende com Oliva

9 min: Jean Mota tenta acionar Rodrygo mas manda forte demais e a bola sai

5 min: Peruzzi manda na área e Santiago Romero para fora

0 min: Começa o jogo!

Já o Nacional está escalado com: Conde, Gino Peruzzi, Arismendi, Corujo, Polenta, Oliva, Santiago Romero, Zunino, Espino, Bergessio e De Pena.

Santos vem a campo com: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota, Alison, Eduardo Sasha, Léo Cittadini, Vecchio,= e Rodrygo, Gabriel.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o Santos x Nacional ao vivo, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Fique conosco e acompanhe, ao vivo, todos os lances dessa partida!

O Peixe foi até a final daquela edição, mas acabou perdendo a decisão para o Boca Juniors.

Nacional e Santos se enfrentaram pela última vez nas oitavas de finais da Libertadores de 2003. Na ocasião, as equipes empataram em Montevidéu em um jogo eletrizante, que culminou em uma empate por 4 a 4. No Brasil, novamente um empate por 2 a 2, levando o jogo para as penalidades, vencida pelos brasileiros por 3 a 1.

Sobre o duelo frente ao Santos, Alexander não poupou seu otimismo ao falar sobre os objetivos de sua equipe: "Vamos em busca de ter o domínio e de vencer esta partida. Depois do jogo teremos quem realmente foi melhor dentro de campo, mas nossa mentalidade é de ir ao Brasil para vencer", ressaltou.

O ex-jogador e atual comandante do Nacional, Alexander Medina, falou sobre a vitória: "Saio feliz com esta vitória, mas ainda mais porque reconheci o trabalho de minha equipe dentro de campo. Após nossa primeira derrota na temporada, para o Progreso na rodada passada, falhamos muito e fomos muito autocríticos no decorrer desta semana. Trabalhamos duro e corrigimos os erros", disse o técnico.

No último teste antes do duelo no Estádio do Pacaembu, o Nacional-URU voltou ao caminho das vitórias ao derrotar o Defensor Sporting-URU por 2 a 0, gols anotados por Bueno e Bergessio. O resultado deixou os Bolsos a apenas um ponto do líder e rival Peñarol na classificação do Campeonato Uruguaio.

Um dos pilares do bom início de temporada do meio-campo do Peixe, o camisa 5 Alison foi o escolhido para falar com os jornalistas nesta terça-feira no CT Rei Pelé. O jogador de 25 anos, revelado pelo clube santista, falou sobre seu momento, citando ainda sua evolução na saída de jogo: "Cada treino, cada jogo, cada ano que passa, a gente sempre evolui. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira, o momento que estou mais feliz profissionalmente. A convivência com jogadores experientes, a disputa de campeonatos difíceis... Isso ajuda na evolução do jogador", disse Alison.

Em sua estreia, empatou sem gols com o Estudiantes no Estádio Parque Central. Dentre seus prováveis titulares, os Bolsos terão na lateral-direita o experiente Fucile, que atuou pelo Santos no ano de 2012.

Vice-líder do Campeonato Uruguaio, o Nacional perdeu apenas uma partida de suas 11 nesta temporada, para o Progreso, há duas semanas atrás. Na Libertadores, sua caminhada começou ainda nas fases eliminatórias, quando eliminou Chapecoense e Banfield, entrando assim no grupo do Peixe.

No domingo (18), os comandados de Jair Ventura visitam o Botafogo-SP no jogo de ida das quartas do estadual. Antes disso, recebem na capital paulista a equipe uruguaia em busca da primeira vitória para não se complicarem na Libertadores, após a derrota na estreia para o Real Garcilaso-PER, em Cuzco. Aos 17 anos, Rodrygo deve ser titular ao lado de Gabriel.

Com o término da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Peixe entra em uma semana plenamente decisiva para seus objetivos neste primeiro semestre de temporada.