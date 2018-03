Raí analisa postura de Carille sobre Aguirre e afirma: “Acho desnecessário”

Neste último domingo (25), o São Paulo enfrentou o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista e venceu por 1 a 0 no Morumbi. Partindo disso, logo após o jogo o técnico Carille falou com a imprensa e criticou atitude de Aguirre, do São Paulo, afirmando que o treinador não falou com ele antes de começar a partida, nem sequer o cumprimentou. O comandante do Tricolor afirmou não ter o reconhecido, e houve então o desentendimento entre os dois.

Na manhã desta segunda-feira (26), o diretor-executivo de futebol do Soberano, Raí, fez um rápido pronunciamento aos jornalistas, comentando a polêmica envolvendo os técnicos paulistas.

“Ontem tivemos alguns acontecimentos extracampo, a coisa do Carille com o Aguirre. Achei desnecessário tornar público algo que eles conversaram. Me pareceu ali uma tentativa de criar um ambiente, um clima tenso para o jogo de volta.”

Em defesa de Aguirre, Raí comentou sobre o fato de o técnico uruguaio já ter explicado todos os fatos e afirmou que o clube não quer prolongar o assunto, a fim de encerrar as polêmicas.

“Aguirre já falou bastante, deu todas as explicações e ficou evidente que não existiu nenhuma falta de respeito. Pelo contrário. O Aguirre eu conheço há muito tempo e é um dos treinadores que mais respeitam e que são elegantes. Tudo que está sendo comentado do nosso lado é para criar um clima de jogo, de um jogo bem jogado, de uma grande decisão e que seja um grande espetáculo.”

Além disso, o diretor-executivo falou de Itaquera, local onde acontecerá o jogo da volta. Ele comentou sobre a escolha do árbitro e a pressão dos torcedores do Corinthians em casa.

“A gente sabe que lá em Itaquera sempre existe um clima tenso. Já existem alguns históricos. Claro que preocupa. A gente sabe que tem um árbitro competente, novo, que foi escolhido pela Federação. Estava no sorteio ali. Ainda não apitou grandes clássicos, mas a gente acredita muito nele. Mas esse ambiente que se tentou criar, claro que não ajuda nenhuma arbitragem, não facilita em nada”, concluiu.

Agora, as equipes se reencontram nesta quarta-feira (28), pelo jogo da volta do Campeonato Paulista, às 21h45 em Itaquera, valendo a classificação para a final.