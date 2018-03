Reunião na FMF define detalhes da primeira partida da final do Campeonato Mineiro

A tarde dessa terça-feira (27) foi de acerto de detalhes na Federação Mineira de Futebol (FMF). Os finalistas do Estadual deste ano, Atlético e Cruzeiro, acertaram tudo o que envolve o primeiro jogo da decisão. Entre os temas, a logística de ingressos para o clássico de domingo, às 16h, no Independência, pela primeira partida da final.

Serão colocados à venda 22.341 ingressos, sendo que o Galo, mandante, terá direito a 20.470, enquanto 1.871 serão destinados aos torcedores da Raposa. A venda será a partir de quinta-feira, às 10h, nos postos tradicionais. No domingo, a venda será apenas no Independência.

A Polícia Militar vai garantir a segurança dos torcedores, como afirmou o Capitão Newton Eleutério. Segundo ele, a estratégia usada em clássicos anteriores será mantida.

“A Polícia Militar vai garantir o policiamento, como tem feito nos últimos jogos, tanto Atlético contra o Cruzeiro, como Atlético contra outras equipes. Fizemos o policiamento externo da Arena Independência com os dois jogos da semifinal contra o América, dentro da normalidade. Não temos tido problemas de grande vulto envolvendo torcedores ao redor do Independência”, afirmou o oficial ao site Globoesporte.com.

Reunião na federação aparou as arestas para a primeira partida da final do estadual (Foto: Divulgação/FMF)

Representando o lado do Atlético-MG, estiveram presentes na reunião Lucas Couto, diretor de planejamento e marketing, e Lucas Ottoni, advogado do clube. Pelo lado da Raposa, o presidente Wagner Pires de Sá esteve com Aristóteles de Paula Lorêdo, diretor de gestão, e Benecy Queiroz, supervisor administrativo do clube celeste.

O Cruzeiro joga com a vantagem de dois resultados iguais na final por ter feito a melhor campanha na fase classificatória. O Atlético-MG, para chegar à decisão da competição, passou pelo América-MG na semifinal. Já a Raposa teve o Tupi como adversário. Na primeira fase da competições, os dois clubes se enfrentaram, também no Horto. Na ocasião, o time celeste saiu com a vitória diante do maior rival por 1 a 0 com gol de Raniel.