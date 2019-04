Alessandro afirma que renovação de Balbuena e saída de Maycon estão 'avançadas'

Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, concedeu entrevista ao canal ESPN Brasil, nesta sexta-feira (20) pela manhã, e comentou sobre vários assuntos da sequência da temporada do Timão. Após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil e frisou: “Economicamente e a competição mais importante do Brasil”.

Perguntado sobre as renovações Alessandro foi sucinto, ao falar do zagueiro Balbuena e de Emerson Sheik. O atacante tem um contrato curto, feito no inicio da temporada com duração até junho, já o beque paraguaio, que chegou ao clube em 2016, tem contrato vigente até o final desta temporada.

“Com o Balbuena está tudo praticamente bem encaminhado. A gente aguarda que a assinatura do contrato seja nos próximos dias. Aguardamos a assinatura muito em breve. Com o Sheik a gente ainda vai conversar. É um atleta que fez história no clube e vem respondendo bem, esperamos tê-lo até o fim da temporada. A nossa vontade de renovar é muito grande, espero que a dele também seja.”, frisou o diretor de futebol.

Quando o assunto foi a venda do volante Maycon, vinculado nos últimos dias ao Shakhtar Donetsk, o gerente de futebol alvinegro foi direto. “As negociações com o Shakhtar estão bem avançadas, caso a negociação aconteça, ele fica até a parada para a Copa do mundo”. O jogador vem sendo peça fundamental do time de Carille, e é esperada uma quantia na casa dos seis milhões de euros pelo atleta, cria da base do clube.

Roger, ex-Internacional, também foi pauta, e Alessandro ressaltou a importância do jogador para o atual elenco alvinegro, que sofre com a falta de um centroavante desde a saída de Jô para o Japão. Segundo ele, com a chegada do atleta o clube fica bem servido na posição, e espera que o jogador responda bem dentro de campo.

Copa do Brasil

O sorteio de hoje definiu o adversário nesta primeira fase para o Timão; o confronto será contra o Vitória. O clube baiano ao passar de fase, eliminou na noite de ontem o Internacional nos pênaltis . O primeiro confronto será no estádio do Barradão, e o jogo de volta em Itaquera, na Arena Corinthians.