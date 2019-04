Grêmio e Cerro Porteño disputam liderança do Grupo 1 com promessa de Arena lotada

O Grêmio entra em campo às 19h15 dessa terça-feira (1º) na Arena mirando o topo da tabela do Grupo 1. Para isso, terá que derrotar o líder Cerro Porteño. O time paraguaio já conquistou sete pontos nessa Libertadores, enquanto os gaúchos somam cinco pontos. Até pela importância da partida, o Tricolor espera mais de 45 mil torcedores no estádio.

+ Copa Libertadores: Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio x Cerro Porteño

Na terceira colocação aparece o Defensor (URU), com quatro pontos, e segurando a lanterna do grupo o Monagas (VEN), com três. A arbitragem fica a cargo do argentino Patricio Loustau, que apitou o jogo entre Grêmio e Botafogo nas quartas de final da edição passada da Libertadores.

Vice de futebol projeta oitavas de final

Após ter escalado time reserva no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi irá com força máxima para o duelo decisivo de amanhã. O único titular que preocupava o treinador gremista era Léo Moura, mas o lateral direito se recuperou de lesão muscular e vai para o jogo. O zagueiro Paulo Miranda, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo na partida contra o Botafogo, não foi relacionado. O defensor deverá ficar fora dos treinamentos por cerca de três semanas.

Além da liderança do grupo A, o Grêmio já pensa na classificação geral para a fase de mata-mata. As melhores campanhas jogam os confrontos de volta sempre em casa. Como o Tricolor tem um ótimo retrospecto jogando na Arena, a intenção é fazer nove pontos no returno. No momento as melhores campanhas da Libertadores são de Palmeiras, Corinthians, Libertad, Atlético Nacional-COL e Santos.

"Queremos muito ser o primeiro do grupo e ter uma boa colocação no quadro geral, que dá uma vantagem nas fases seguintes. Consideramos fundamental, vamos fazer de tudo para ganhar esse jogo do Cerro, acho que temos chance, basta jogar como temos jogado", projetou o vice de futebol Duda Kroeff.

Cerro deve repetir escalação

O time paraguaio não perde uma partida desde o dia 21 de março. O técnico Luís Zubeldía concedeu entrevista coletiva e demonstrou respeito ao atual campeão da América."Todo o continente conhece o Grêmio e independente de quem jogue o time segue sendo tão forte quanto a sua história", afirmou o treinador.

Líder da chave com sete pontos, o Cerro Porteño pode garantir a classificação à próxima fase caso vença em Porto Alegre. Diferente do Grêmio, os paraguaios não pouparam seus titulares no final de semana, e venceram o Sol de América por 3 a 0. Mesmo assim, Zubeldía espera repetir a mesma escalação da partida de ida contra o Grêmio.

Jogando contra o Grêmio, o Cerro Porteño tem um retrospecto de três derrotas, três empates e uma vitória em sete confrontos disputados.