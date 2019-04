Sport vence o Bahia pelo Campeonato Brasileiro (2-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Sport vence o Bahia por 2 a 0 em Recife e conquista a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

44 min: Teremos quatro minutos de acréscimos.

41 min: Everton Felipe chuta fraco e Douglas faz fácil defesa.

39 min: Sport também mexe, sai Rogério para entrada de Carlos Henrique.

38 min: No Bahia entra Júnior Brumado na vaga de Edigar Junio.

36 min: Fellipe Bastos arrisca e manda direto para fora.

33 min: No Sport sai Claudio Winck para entrada de Fabrício.

31 min: Cartão amarelo para Sander.

28 min: EXPULSO! Ítalo comete falta dura e recebe o segundo amarelo e o vermelho em seguida.

26 min: No Sport entra Éverton Felipe na vaga de Neto Moura.

25 min: Cartão amarelo para Ítalo.

18 min: UUUUUUUH! Após cruzamento Régis acerta a trave.

16 min: Mudança dupla no Bahia, saem Zé Rafael e Vínicius e entram Régis e Ítalo.

14 min: Fellipe Bastos cobra falta de longe e Douglas faz ótima defesa.

3 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Após escanteio cobrado, Claudio Winck pega de primeira e amplia para o time da casa.

2 min: UUUUUH! Fellipe Bastos serve Sander que bate para boa defesa de Douglas.

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Everson não corta bem, a bola bate na trave e volta em Douglas que não consegue agarrar e entra.

39 min: Sport pressiona o Bahia.

38 min: Rogério dispara e cruza, mas a zaga do Bahia faz o corte.

34 min: Claudio Winck tenta acionar o contra-ataque mas é parado com falta.

26 min: UUUUUUH! Marlone cobra escanteio e Douglas salva o Bahia de tomar gol olímpico.

22 min: Gabriel cruza e Rogério cabeceia para fora.

18 min: Marlone cobra falta pra área e a zaga do Bahia afasta o perigo.

15 min: Jogo é morno nesse momento.

9 min: Edigar Junior recebe de Élber e bate, mas Maílson faz boa defesa.

6 min: Bola na área do Sport, Elton cabeceia mas Ernando faz o corte.

0 min: Começa o jogo!

Já o Bahia está escalado com: Douglas; Nino, Everson, L Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Zé Rafael, Vinícius; Elber e Edigar Júnio.

Sport vem a campo com: Mailson; Claudio Winck, Ernando, R Alves, Sander; Anselmo, Neto Moura, Fellipe Bastos; Marlone, Gabriel e Rogério.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o clássico nordestino entre Sport e Bahia válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance desse grande jogo!

A novidade fica por conta do atacante Ítalo, contratado após período por empréstimo no Bragantino. Por outro lado, os zagueiros Tiago, Grolli e Becão, além do meia Marco Antônio estão fora da partida.

O técnico Guto Ferreira não confirmou o time, mas já definiu os relacionados, que conta com os retornos do volante Elton e do atacante Júnior Brumado, que não atuaram no meio da semana pela Copa do Nordeste.

“Acredito que o professor soube lidar com o nosso bom momento, após a boa partida com o Botafogo, para a gente sair com a vitória. Acho que ele conseguiu encaixar a equipe com as características dos jogadores. A gente vinha numa crescente e agora é manter essa sequência boa.”, Disse o lateral Sander sobre a chegada de Claudinei.

O zagueiro Henríquez ainda trata uma pubalgia e não deve ser relacionado para a partida. Magrão, que passou por uma artroscopia no joelho direito, treinou com o grupo e está perto de voltar.

Andrigo vinha se recuperando de um incômodo na coxa e chegou a aparecer no gramado na quinta-feira (3), mas voltou a sentir dores e acabou poupado. Raul Prata está com conjuntivite e também é dúvida para o jogo.

O Bahia perdeu para o Internacional por 2 a 0 na estreia. Depois se recuperou ao vencer o Santos em casa por 1 a 0 com gol no último minuto da partida. Na última rodada, empatou sem gols com o Atlético Paranaense. Com isso, está na 13ª colocação com quatro pontos.

O Sport não estreou bem e perdeu para o América-MG por 3 a 0. Já na segunda rodada empatou com o Botafogo por 1 a 1 em casa e venceu o Paraná fora por 2 a 1. Com isso, está na 14ª colocação com quatro pontos.

com campanhas iguais até aqui no Campeonato Brasileiro, Sport e Bahia buscam a segunda vitória para subirem na tabela. O jogoentre as equipes nordestinas é válida pela quarta rodada e acontece neste domingo, às 19 horas, na Ilha do Retiro.