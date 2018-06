Em jogo marcado pela falta de pontaria, Corinthians e Vitória emparam sem gols em São Paulo

Corinthians e Vitória entraram em campo neste sábado (9) na Arena Corinthians pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O jogo foi marcado pela vontade dos dois times de cumprir metas pré Copa do Mundo, mas ambos os torcedores saíram descontentes com o empate sem gols entre os times.

No decorrer da primeira etapa, o alvinegro paulista teve uma posse de bola maior, mas o mesmo número de chutes a gol que o Vitória, que ao todo foram cinco para cada lado. Já time rubro-negro tentou controlar o jogo e deixar o Corinthians acuado em seu campo de defesa, seguindo as instruções que o técnico Vagner Mancini passou para o time, mas não conseguiu ser eficiente.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Vitória criou uma oportunidade de gol depois de um escanteio com um voleio de Ramon, mas a bola subiu demais e foi para fora sem perigo para o goleiro Walter. Dois minutos depois, houve um choque feio de cabeça entre o zagueiro Jeferson e o próprio Ramon que preocupou os médicos, mas felizmente não aconteceu nada com os dois jogadores.

Já aos 41, um choque entre Roger e o Ramon deixou o jogador do Vitória no chão, com um corte na boca e sangrando. O atendimento foi feito dentro de campo mesmo, e dois minutos depois a bola voltou a rolar normalmente.

A etapa final do primeiro tempo foi marcada por ter muitas paradas e muitas faltas – cerca de 8 por parte do Vitória e 6 por parte do Corinthians –, o que fez com que o árbitro desse 5 minutos de acréscimos e terminando o primeiro tempo com o placar ainda zerado.

A segunda etapa já começou quente, com a primeira falta por parte do Vitória antes dos dois primeiros minutos de jogo. O primeiro cartão do jogo foi para o Gabriel aos 10 minutos do segundo tempo em uma falta em cima do Rodrigo Andrade. Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa seguiu um ritmo lento e com poucas chances de gol. O jogo ainda se manteve muito parado e com excesso de faltas por ambos os times -um total de 33 faltas, 14 do Corinthians e 19 do Vitória.

Depois dos 30 minutos da etapa fina do jogo, o Corinthians pareceu ter começado a encaixar, e além de manter a posse de bola alta, passou a atacar mais e criar mais chances de gol. Aos 34 minutos o zagueiro Henrique teve uma boa chance de gol, com um chute forte que foi desviado no zagueiro Anderllan e saiu pela linha de fundo.

No final do segundo tempo, o técnico Osmar Loss colocou o novato Matheus Matias para jogar e fazer a sua estréia, como os torcedores pediram no estádio. O jogador entrou no lugar de Roger, mas não conseguiu participar muito do jogo já que o árbitro da partida finalizou o jogo aos 51 minutos, após 6 minutos de acréscimo.

Após o empate, o Corinthians foi para 16 pontos, subindo uma posição – indo para oitavo colocado –, e o Vitória foi a 12 pontos e continua na décima quinta posição no campeonato brasileiro.

O último confronto do Timão antes da parada por causa da Copa do Mundo será contra o Bahia, na quarta (13) às 21h45, na Arena Fonte Nova. Já o Leão enfrenta o São Paulo na terça (12) às 21h30, no Morumbi.