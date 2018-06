Zagueiro Carli renova contrato com Botafogo até 2020

Joel Carli acertou com o Botafogo sua permanência por mais duas temporadas como desejava o clube, jogador e torcida. Identificado com o Glorioso e adaptado ao Rio de janeiro, o xerife já sinalizava que ficaria por mais tempo no Alvinegro.

Um dos líderes do elenco do Botafogo, Carli já fez 95 partidas com a estrela solitária no peito. A segurança na bola aérea e a força são marcas do argentino que demorou um pouco para se firmar como titular da zaga alvinegra.

Quando chegou ao Brasil em 2016 foi comandado por Ricardo Gomes. O time voltava a disputar a série A do Campeonato Brasileiro após ter disputado a B em 2015. O ex-treinador não via um bom desempenho do jogador nos treinos e Carli só teve sua primeira chance em um jogo contra o Fluminense pelo campeonato carioca do ano em que chegou. Teve uma atuação de gala anulando o então atacante do Tricolor carioca, Fred. Ainda assim demorou a ganhar a vaga de Renan Fonseca, mas depois que ganhou não saiu mais do time a não ser por lesões.

Atuação firme contra o Fluminense em Cariacica e vitória por 2 x 0 (Reprodução/ Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Em 2018 após se ausentar do time titular por lesão, Joel Carli encarou um período de dificuldades no Botafogo. Amargou um bom tempo no banco de reservas após a chegada de Alberto Valentim. Novamente o desempenho nos treinos não agradava. Além disso, a primeira vista suas características não se encaixarem no estilo do treinador que havia acabado de chegar.

A volta por cima veio em um jogo contra o Flamego na semifinal do carioca. O argentino voltou ao time titular em grande estilo. E pra coroar a recuperação, o gol aos 49 minutos do segundo tempo da final do Campeonato Carioca que levou a decisão para os pênaltis onde Gatito Fernandez garantiu o título.

Carli teve uma ótima atuação contra o Flamengo (Reprodução/Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Muito querido no clube, Carli foi procurado pela diretoria para negociar sua permanência já que seu contrato terminaria no fim desta temporada. Ambas as partes e também a torcida desejavam o acerto. As partes divergiam em relação tempo de contrato. O argentino queria um tempo maior e o clube um vínculo menor e isso alongou um pouco as negociações. Mas Carli nunca pareceu estar longe de General Severiano. Até mesmo quando nem no banco de reservas ficava, se negou a ouvir possíveis propostas como a do Peñarol.

Agora finalmente o acerto está concretizado. Carli poderá escrever novos capítulos de sua história com o Botafogo e sua torcida.

Números de Mauro Joel Carli no Botafogo

Partidas: 95

Gols Marcados: 5

Vitórias: 41

Empates: 27

Derrotas: 27