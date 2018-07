Após atuação de gala contra o México, Willian ressalta: “Aumentou minha confiança”

Google Plus

Em treinamentos visando o próximo confronto contra a Bélgica, a seleção brasileira tem se preparado durante a semana para alcançar a vitória diante do adversário nas quartas de final. Marcelo treinou normalmente entre dos titulares e provavelmente deve estar apto para voltar no próximo jogo. Além disso, Willian falou com a imprensa logo após um dos treinos da seleção.

Vale ressaltar que o jogador foi grande destaque da vitória sobre o México nas oitavas de final, na qual eliminou o a seleção depois de marcar 2 a 0. A atuação de gala feita por Willian foi essencial para a obtenção da vitória, já que o atleta deu assistência para o gol de Neymar.

“Fiquei muito feliz com minha atuação, mas ainda mais com a vitória. Após uma partida como essa claro que aumenta a minha confiança. Espero repetir e até jogar melhor no próximo jogo. É meu pensamento e de toda a equipe, de manter esse nível, essa concentração”.

Sua evolução pessoal, dentro e fora da seleção, vem acontecendo constantemente e aos poucos. O atleta falou sobre como funciona a sua oscilação, comentando o fato circunstancial de cada partida.

“Venho desde o primeiro jogo evoluindo. O jogo contra o México foi a circunstância da partida, até mesmo num lance que cai para a esquerda, roubei a bola e sai arrancando. Em outros jogos não tinha acontecido e nesse aconteceu. Temos uma ideia de jogo, de futebol, orientações que a comissão passa para a gente”.

O próximo confronto, pelas quartas de final na próxima sexta-feira (06), às 15h pelo horário de Brasília, é contra a Bélgica, seleção que vem recebendo total destaque durante a competição.

“São grandes jogadores, alguns jogam comigo no Chelsea. Difícil achar um ponto fraco no Courtois, goleiro muito alto. O Hazard é muito bom. Vamos ver a melhor maneira de atacar e marcar a Bélgica. Não tem jogo fácil. A Copa é sempre complicada. Vai ser mais um adversário difícil. Vamos estudar a equipe deles, assim como eles vão estudar a nossa. Vai ser mais um jogo complicado para nós”.

Circulam notícias não oficiais sobre o interesse do Barcelona em Willian, mas o jogador negou que tenha recebido alguma proposta. Além disso citou o fato de ser amigo de jogadores que atuam no clube, o que pode ajudar a associarem.

“Paulinho e Coutinho são grandes jogadores. Amigos que tenho aqui. A gente acaba ouvindo especulações, coisas na internet, mas não é o momento de falar sobre isso. Não recebi informação alguma de que isso é verdade. Procuro estar focado na Seleção”.

A seleção brasileira vem tendo um desenvolvimento excepcional dentro da Copa do Mundo 2018, com números excelentes. A valorização do grupo é grande, e o jogador comentou sobre o grupo ser forte.

“Dentro da seleção temos muitos jogadores de qualidade. Neymar e Coutinho são exemplos, sim. Mas o esforço é de todos. Todos voltam para marcar, todos ajudam. É isso que a gente faz. A nossa defesa também ajuda na hora de construir”.

Willian é um dos poucos que foi convocado na seleção de 2014 para a Copa do Mundo no Brasil e que hoje está atuando novamente mesmo depois do cenário 7 a 1. A diferença do jogador entre os dois anos é perceptível e ele cita o que mudou de lá para cá.

"Estou mais maduro e experiente do que na Copa passada. O time está mais consistente também. A humildade é a mesma, confiança também. O importante é a Seleção vencer e, como eu disse, estou crescendo. O momento é bom e espero jogar ainda melhor no próximo jogo”, concluiu.