Balbuena acerta saída para West Ham e deixa Corinthians após duas temporadas

Na noite de sexta-feira (7), a novela envolvendo a permanência ou saída de Balbuena chegou ao fim. O zagueiro deixará o Corinthians rumo ao West Ham da Inglaterra. Os valores giram em torno de R$ 18 milhões de reais, aproximadamente € 4 milhões, valor da multa rescisória estabelecida em contrato.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu que tem a proposta do West Ham em mãos e de que o zagueiro foi liberado para realizar os exames médicos no novo clube. Balbuena não treinou neste sábado que antecede o amistoso contra o Grêmio, no domingo (08), às 11h, na Arena Corinthians.

O zagueiro chegou ao Timão em 2016 em meio a uma debandada de atletas para o futebol chinês. Muito rapidamente, caiu nas graças da torcida pela liderança e por não deixar saudades de Gil, um dos destaques daquele time.

Durante toda sua passagem pelo clube paulista, o zagueiro disputou 136 jogos, marcou 11 gols e levantou três taças: dois Campeonatos Paulista 2017/2018 e o Brasileirão 2017, sendo eleito o melhor zagueiro da competição.

Com a saída do zagueiro de 26 anos, o Corinthians perde o terceiro titular no período de Copa. Maycon vendido para o Shakhtar Donetsk e Sidcley ao Dínamo de Kiev - ambos da Ucrânia - também deixaram o clube.

Para substituir Balbuena, o técnico Osmar Loss tem a disposição Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon e Vilson para a posição. O primeiro deverá ser o titular. A busca por outro zagueiro no mercado não é descartada pela diretoria alvinegra.