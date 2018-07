É campeão! Sampaio Corrêa segura Bahia e conquista Copa do Nordeste

Neste sábado (7), o Sampaio Corrêa se sagrou campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez na história. O time maranhense precisava apenas de um empate para confirmar o título, e conseguiu: segurou o Bahia mesmo com a imensa festa que a torcida do Esquadrão fez na Fonte Nova, em Salvador.

Em busca de reverter a situação após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Bahia, empurrado pelos mais de 45 mil torcedor presentes, atacou o Sampaio desde os primeiros minutos da partida. Porém, a equipe baiana encontrou dificuldades em entrar na área com a bola no chão durante muitos momentos do jogo.

Foto: Divulgação Sampaio Corrêa

Durante o primeiro tempo, o Tricolor baiano recorreu bastante a jogadas aéreas. Entretanto, a melhor chance veio quando Zé Rafael recebeu livre e chutou cruzado para o goleiro Andrey salvar o Sampaio.

Na etapa final, O Bahia repetiu a postura ofensiva, mas novamente pouco finalizou ao gol. Com pouca posse de bola e preso em seu campo de defesa, o Sampaio começou a parar o jogo por meio de sucessivas faltas, Com isso, a equipe do treinador Roberto Fonseca ficou com seis atletas pendurados antes dos 30 minutos. O Esquadrão de Aço continuou tentando de todas as formas, mas a defesa da Bolívia se mostrou eficiente.

Foto: Divulgação Sampaio Corrêa

Com nervosismo cada vez maior, o Bahia não conseguia mais chegar com tanto perigo e o Sampaio passou a explorar o campo de ataque. Perto do fim, o atacante Uillian Barros foi expulso de campo. A melhor chance do tricolor baiano veio aos 50 minutos, quando Brumado chutou na área para Andrey defender e a bola ir para fora. Foi o último lance do jogo. Depois disso, a Bolívia já era campeã da Copa do Nordeste de 2018.

Foi a primeira vez que um clube maranhense conquistou a competição. O título rendeu ao Sampaio o prêmio de R$1.5 milhão e, também, a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2019. Além disso, a Bolívia se tornou o primeiro time no país a vencer dois regionais diferentes, uma vez que já havia conquistado a Copa Norte em 1998.