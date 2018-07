Com a volta de Cássio, Corinthians busca 100% de aproveitamento na intertemporada

Após duas vitórias nos dois amistosos que disputou, até o momento, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (11), às 20h (do horário de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena Corinthians.

No último confronto entre os clubes, o Time do Parque São Jorge levou a melhor e ganhou o amistoso da ida, que foi disputado no Mineirão, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Romero e o pelo zagueiro Pedro Henrique.

Para o 84º confronto da história, a arbitragem será de Lucas Canetto Bellote. Ele será auxiliado por Risser Jarussi Corrêa e Marco Antônio de Andrade Motta Júnior. Nas outras 83 oportunidades, o Timão leva vantagem com 37 vitórias contra 26 triunfos da Raposa. Os outros 20 confrontos terminaram empatados.

Após duas vitórias na intertemporada, Loss busca manter aproveitamento positivo

No treinamento realizado na tarde desta terça-feira (10), no CT Joaquim Grava, a grande novidade foi a volta do goleiro Cássio. O camisa 12 estava no elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo em território russo. Em entrevista coletiva, o ídolo da Fiel falou sobre ter participado do maior torneio de seleções e também da sua volta ao Corinthians.

"Pra mim, com certeza, foi a realização de um sonho e uma experiência incrível. É bom voltar logo e retomar aos treinos. É bom voltar e sentir o carinho das pessoas aqui no Corinthians", expressou Cássio.

O técnico Osmar Loss comandou um treino técnico de passes e finalização em espaço reduzido e definiu três mudanças no treino de ontem. Além do goleiro Cássio como titular, o treinador colocou o meia Mateus Vital no lugar de Pedrinho. No ataque, Roger saiu e Matheus Matias terá a primeira chance como titular. Vale lembrar que o jovem marcou o segundo gol da vitória contra o Grêmio, no último jogo. O time titular também treinou cobranças de falta para defesa e ataque e fez repetições táticas em outro campo.

Já o lateral-direito Fagner, que também estava no elenco de Tite, ainda está de folga, já que jogou partidas como titular da seleção brasileira. Ralf e Emerson Sheik estão se recuperando de dores e estão fora do jogo contra o Cruzeiro. As outras ausências são Clayson e Jonathas, que foram poupados, e Bruno Xavier e Júnior Dutra, por opção de Osmar Loss.

Cruzeiro busca a primeira vitória dos amistosos da parada da Copa

O técnico Mano Menezes comandou um treino na manhã desta terça-feira na Toca da Raposa II. A Raposa buscará a primeira vitória da intertemporada, pois não ganhou os dois últimos jogos, atuando no Mineirão, contra o Corinthians perdeu por 2 a 0 e diante do Coimbra, time da terceira divisão de Minas Gerais, empatou por 1 a 1.

O Cruzeiro convive com opções de atacantes no momento, já que Fred, Raniel e Sassá estão no departamento médico do clube devido às lesões. Para isso, a Raposa confirmou a contratação do atacante Hernán Barcos, de 34 anos, que estava atuando na LDU de Quito, do Equador. O "El Pirata" firmou contrato de um ano com o time mineiro.

Em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, o goleiro Fábio falou da importância dos amistosos, durante a parada da Copa do Mundo, para o desempenho da equipe nos campeonatos que voltarão a ser disputados depois do torneio das seleções. Também falou sobre o planejamento do clube celeste que antecedeu a parada da Copa.

“São importantes para a equipe voltar a ter comprometimento da situação de jogo. Sabemos que amistosos não é a mesma coisa quando está valendo, são situações diferentes, até concentração, a motivação é outra. Quando começar competições, a equipe vai se portar de forma diferente e é isso que queremos, uma equipe forte, consciente do que tem que ser feito para conquistar as vitórias”, explicou o goleiro.

“Antes da parada, tudo ficou dentro do planejado, conseguimos bons resultados. Terminamos o brasileiro não na situação que almejávamos, por ter jogos em casa para fazer, mas terminamos entre os primeiros. Todos estão cientes que seriam decisões, ciente de quem serão os próximos adversários, jogo difícil, mas a equipe está preparada e esperamos que isso se reflita em campo e nos dê a vaga para a próxima fase, daí para frente é só pedreira, sabemos que precisamos ir bem em todas as áreas pra chegar onde a gente quer”, concluiu Fábio.