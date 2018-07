Corinthians busca empate com Cruzeiro e encerra série de amistosos sem derrotas

Na noite desta quarta-feira (11) fria em São Paulo, o Corinthians encerrou a sua série de três jogos amistosos antes no início do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra fechou com saldo positivo de duas vitórias e um empate.

O confronto com o placares iguais aconteceu justamente no jogo de hoje contra o Cruzeiro, onde os mineiros saíra na frente logo na primeira etapa com Henrique e Rafael Sóbis na primeira etapa. Para o Timão, Paulo Roberto descontou no final dos 45 minutos iniciais e Pedrinho empatou no segundo tempo.

Com a presença de peso da Fiel na Arena, o Corinthians foi para seu último jogo amistoso com a equipe que deve ser titular no resto do ano. Tentando jogadas pela direita, com a velocidade de Romero e no centro, com triangulações possibilitadas por Mateus Vital, o Corinthians tentou se impôr, mas foi o Cruzeiro quem saiu na frente.

Depois de Cássio salvar bola alçada na área e desviada por Mantuan contra o próprio patrimônio, Sóbis bateu escanteio e Henrique subiu mais alto do que a defesa alvinegra, cabeceou forte e abriu o marcador para a Raposa.

Os donos da casa se mostraram mais agressivos depois do primeiro gol, tentando jogadas rápidas pela esquerda com Paulo Roberto e Rodriguinho. Entretanto, o último passe não saia como o previsto e os cruzeirenses se mostravam efetivos na marcação.

Logo em seguida a um ânimo do Corinthians no confronto, os mineiros ampliaram depois de Rafinha levantou bola na área pela direita, Sóbis se posicionou entre a dupla de zaga e cabeceou no canto de Cássio. 2 a 0 Cruzeiro.

À frente do marcador, o Cruzeiro se recuou na partida e o Timão passou a ser mais incisivo no ataque. Romero exigiu de Fábio boa defesa após acertar um chute de fora da área.

O Corinthians descontou no final da primeira etapa quando Rodriguinho recebeu na linha de fundo e cruzou para trás. A defesa da Raposa não conseguiu cortar o passe e Paulo Roberto recebeu sozinho na área e encheu o pé para descontar.

Na segunda etapa, o Corinthians seguiu buscando o empate com a equipe alternativa que fora promovida por Osmar Loss. Roger ainda caiu dentro da área e o árbitro marcou um pênalti que possibilitava o empate corinthiano. Todavia, Jadson foi para bola e mandou para fora, errando o seu terceiro pênalti seguido no ano.

Dedé ainda respondeu às tratativas do Corinthians no ataque depois de desviar bola lançada por Robinho na área e exigindo defesa providencial de Cássio.

O Corinthians, por sua vez só veio igualar o marcador aos 38 do segundo tempo, quando Marquinhos Gabriel passou no meio de dois marcadores cruzeirenses, invadiu a área e cruzou rasteiro para Pedrinho dominar e finalizar no cantinho do gol, deixando tudo igual na Arena Corinthians com a presença de mais de 36 mil torcedores.

Agora, o Timão volta a focar suas atenções no Brasileirão e volta a campo na próxima quarta-feira (18), quando recebe o Botafogo na Arena. Já o Cruzeiro fica de olho na Copa do Brasil e recebe o Atlético-PR na segunda-feira (16).