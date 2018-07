Exclusivo: Christian Bolaños admite desejo de atuar no Brasil, mas nega contato do Santos

Google Plus

Possível reforço para o ataque do Santos, o atacante costarriquenho Christian Bolaños admitiu o desejo de atuar no futebol brasileiro em contato feito pela reportagem da VAVEL Brasil nesta sexta-feira (13).

Entretanto, o jogador que está atuando atualmente no Deportivo Saprissa, da Costa Rica, negou qualquer contato da diretoria do Santos. "Eu gostaria muito de jogar no Brasil, mas não sei nada sobre esse tema", disse Bolaños.

Companheiro de Bryan Ruiz na seleção da Costa Rica na Copa de 2018, Bolaños disse não ter conversado com o seu compatriota sobre o interesse do Peixe no seu futebol, embora tenha admitido que enviou uma mensagem parabenizando a vinda de Bryan ao Peixe. Segundo Christian, ele aproveitará a folga de uma semana de Ruiz na Costa Rica para jantar entre famílias.

Experiente, Christian Bolaños tem 34 anos e disputou as duas últimas Copas do Mundo pela seleção costarriquenha, único lugar onde jogou junto com Bryan Ruiz.

O atacante tem passagem no futebol dinamarquês, onde atuou por quatro temporadas no Copenhage, e canadense, pelo Vancouver Whitecaps, onde estava até retornar ao Deportivo Saprissa, clube que o revelou ao futebol no início do ano.