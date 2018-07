Vasco confirma reforço do zagueiro Oswaldo Henríquez, ex-Sport

No intuito de reforçar a defesa, o Vasco apresentou neste domingo (15), o zagueiro, colombiano, Oswaldo Henríquez, de 28 anos. O jogador foi apresentado nesta manhã.

Com 1,86 de altura, o defensor aumenta ainda mais a média de estatura da defesa vascaína, que já conta com os zagueiros Werley, Paulão, Erazo, Breno, Ricardo Graça, Luiz Gustavo e o jovem garoto da base, Miranda.

Atualmente, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Vasco fez seu útlimo jogo, antes do início da Copa do Mundo, contra o Internancional, fora de casa, onde perdeu por três a um. Curiosamente, os números de gols sofridos fora de casa e dentro são iguais. São 18 bolas na rede vascaína, sendo no campo adversário e nove em São Januário.

Henríquez vem com a esperança de diminuir esses números, independente do lugar em que o Vasco vá jogar, melhorando assim, o desempenho do setor, já que o cruzmaltino é a terceira zaga mais vazada do Campeonato, até o momento, perdendo apenas para Chapecoense e Vitória.

O zagueiro começou no Millonarios, da Colômbia, passando depois por Querétaro (México), Chiapas (México), retornando depois ao clube colombiano e, porteriormente, chegando ao Brasil para jogar pelo Sport Recife e agora, atuando pelo Vasco da Gama.