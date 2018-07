Douglas é aprovado em exames médicos no Corinthians e se aproxima de saída do Fluminense

No início desta semana, o Fluminense se aproximou de perder mais um de seus jogadores. O meio-campista Douglas, cria da base de Xerém, está próximo de deixar o tricolor carioca rumo ao Corinthians.

O meio-campista já foi aprovado nos exames médicos do Corinthians na última segunda-feira (16), só restando o anúncio oficial e ajustes contratuais, como a duração de seu vínculo com a equipe alvinegra.

Douglas, de apenas 21 anos, não vinha atuando com frequência por conta de artrite reativa, incômodo nas articulações. Contudo, o atleta ganhou espaço na equipe titular do tricolor carioca com Abel Braga e atuou em 15 partidas em 2018.

Com a saída de Maycon, rumo ao Shakhtar Donetsk, o Timão ficou com uma lacuna no meio de campo para um atleta das características do camisa 8, que tinha qualidade no passe e dava cadência na saída de bola corinthiana. Douglas, é avaliado pela diretoria como a peça que faltava para suprir a ausência de Maycon. Além disso, o negócio beneficia também o Fluminense, que detém 63% dos direitos do atleta e passa por um período de dificuldades financeiras.

Enquanto um sai, o outro chega

Na negociação envolvendo Douglas, quem foi envolvido em toda a transação foi o atacante Júnior Dutra. Sem muito espaço na equipe titular do Corinthians e não correspondendo nas vezes em que atuou, Dutra será emprestado ao clube carioca.

De saída, o atacante agradeceu ao Corinthians em seu Instagram oficial.

"A vida é feita de ciclos e neste momento concluo mais um. Quero deixar o meu agradecimento especial ao Corinthians, a toda diretoria, equipe técnica e funcionários que me auxiliaram nesse tempo.

Agradeço aos colegas de campo que viraram irmãos e à Nação Corinthiana que me mostrou como é real e contagiante a paixão pelo clube. O Corinthians tem e sempre terá o meu respeito e admiração. Gratidão por esta etapa!", postou o atacante.