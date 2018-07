Com nome no BID, Marinho está apto para estrear pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro

Contratado durante o recesso para a Copa do Mundo, Marinho pode jogar oficialmente com a camisa do Grêmio pela primeira vez nesta quarta-feira (18), na retomada do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, na Arena, às 21h45.

O nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), na manhã desta terça-feira (17), após a direção tricolor receber dos chineses do Changchun Yatai, da China, nesta terça-feira (16), toda a documentação do atleta para que o mesmo fosse regularizado no prazo para poder atuar na 13ª rodada do Brasilerão.

Opção pela direita, com Ramiro recuado para a lateral, ou pela esquerda, na vaga de Everton, a tendência é que Marinho comece no banco de reservas e entre no decorrer da partida para ganhar ritmo de jogo. O atacante já jogou pelo Grêmio uma vez, em amistoso disputado no dia 8 de julho, em Itaquera, diante do Corinthians. Na oportunidade, Marinho entrou no intervalo e atuou por 45 minutos.

Com 28 anos, Marinho foi comprado do Changchung Yatai, da China, por R$ 9 milhões. O vínculo do atacante com o Tricolor vai até dezembro de 2021. O Grêmio realizou nesta terça, às 15h, o último treinamento antes de enfrentar o Atlético-MG. O time gaúcho é o quinto colocado na tabela, com 20 pontos, enquanto os mineiros ocupam a vice-liderança, com 23.

A provável escalação deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann (Bressan) e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.