Preparador de goleiros do Grêmio acredita em Grohe para próxima Copa: "Estará em alto nível”

Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, o goleiro Marcelo Grohe terá 35 anos completos. Uma idade já avançada para a maioria dos jogadores de futebol. Mas o preparador de goleiros do Grêmio acredita que ele chegará ao ciclo do próximo Mundial ainda em alto nível. Desta forma, defende o arqueiro para ser um dos três goleiros da Seleção Brasileira para tentar novamente o hexa.

O goleiro até sonhou com a vaga na Seleção neste ano, mas acabou preterido por Tite, que chamou Cássio como terceira opção. Para o preparador de goleiros tricolor, Rogerião, o passar do tempo não irá prejudicar o desempenho do gremista.

"Eu posso dizer que (vai manter o nível) até por mais temporadas. Marcelo é um atleta, se cuida, é extremamente profissional. Se a gente for ver aí, é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Por saúde, qualidade técnica e dedicação dele, vai manter essa condição durante muito tempo", afirmou.

O pupilo de Rogerião, dá início ao sonho da Copa do Mundo já nessa quarta-feira, dia 18 de junho, quando o Grêmio recebe Atlético-MG, na Arena, na volta do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação da tabela, o time de Marcelo Grohe soma 20 pontos após 12 rodadas disputadas.