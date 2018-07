Líder de assistências da Série B, Danielzinho celebra boa fase e acredita em acesso do Oeste

No Campeonato Brasileiro Série B 2018, Danielzinho já contabiliza quatro assistências para gols decisivos, é o líder neste quesito na competição. Além dos passes para gols, o meia também balançou as redes em duas ocasiões a favor do Oeste.

“É um trabalho de todos e essas são minhas características. Tento servir os companheiros, sempre tentando achar alguém bem colocado e se esse passe resultar em gol e em vitória, fico ainda mais feliz.”

Danielzinho participou de 80% dos jogos do Rubrão na competição, o meia demonstrou-se confiante em um possível acesso. “Como falamos internamente, todas as equipes terão momentos de oscilação na competição e estamos trabalhando para minimizar esses momentos para nós. O importante são as vitórias para alcançarmos o acesso. Estamos no caminho certo”, disse o jogador de 22 anos.

Na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, o Oeste volta a campo neste sábado (21) a fim de diminuir a distância para o Avaí que possui 25 pontos e fecha o G-4. O adversário será o Paysandu na Arena Barueri, em jogo válido desta 16ª rodada.

“Será um jogo difícil. Mas temos que valorizar o bom momento da nossa equipe. Estamos vindo de vitória fora de casa. Agora teremos que fazer valer o mando de campo em um jogo importante, pois se vencermos, colocaremos fogo no campeonato”, finalizou o meia, que acredita na briga pelo acesso.