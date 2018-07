Pimpão exalta Cássio após derrota do Botafogo: "É um grande goleiro"

Google Plus

Depois de um jogo em que a equipe jogou bem, porém saiu derrotada contra o Corinthians. Com 21 finalizações a gol, o time sai de São Paulo sem sentir tanto assim o peso da derrota, ainda mais sendo o primeiro jogo sob o comando de Marcos Paquetá.

Logo após o jogo, Rodrigo Pimpão concedeu entrevista ainda no campo de jogo. Quando perguntado sobre o jogo, o atacante exaltou o goleiro Cássio, grande destaque da equipe paulista nesta noite de quarta (19).

"Acho que a equipe deles foi cirúrgica no ataque. O Cássio estava em uma noite feliz, impediu que a gente empatasse ou até mesmo buscasse a vitória. É um grande goleiro, temos um também do nosso lado, mas eles foram felizes nas finalizações e saíram com a vitória hoje".

Os números do jogador foi alto, mas o Pimpão só jogou 45 minutos e não conseguiu finalizar. Apesar disso, houve jogadas criadas pelo atleta mas que não resultaram em gol, mesmo com duas chances claras.

A próxima partida do Botafogo é neste sábado (21), às 19h, em um clássico contra o Flamengo no estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.