Focado nos treinos, Matheus Fernandes garante elenco com fome de vitória

Hoje em dia é comum acumular diferentes responsabilidades ainda na juventude. Com Matheus Fernandes, que recentemente completou 20 anos isso não é diferente. Além dos treinos diários no Botafogo, Matheus Fernandes tem focado também nos treinos na auto escola.

"Estou indo bem, vou fazer a prova amanhã e tenho que passar. Meu pai não aguenta mais me trazer para o treino (risos). Fico mais nervoso na auto escola do que em campo, lá já estou acostumado".

Uma das principais revelações da base alvinegra nos últimos anos, Matheus convive diariamente com perguntas relacionadas ao assédio de clubes do exterior. Ele garante que não pensa nisso e está focado em manter o bom desempenho dentro das quatro linhas.

"A minha vontade é jogar e a minha questão eu deixo mais para o meu pai resolver com o clube. Deixo com ele e fico focado no meu trabalho aqui no Botafogo. Trabalhar que as coisas acontecem naturalmente" - Afirmou o jovem.

O meia também falou dos treinos com o novo comandante, Marcos Paquetá. Revelou que existem novidades em relação ao trabalho de Alberto Valentim e elogiou o novo treinador.

"Ele conversou com a gente e falou que o trabalho não é muito diferente. Mas ele ainda pode mudar jogadores, o trabalho está começando e o Paquetá está implantando as movimentações que ele quer. São movimentações diferentes e ficamos um pouco na dúvida, mas ele nos passa confiança para realizarmos".

Ainda sobre Marcos Paquetá, Matheus Fernandes elogiou o uso da prancheta. Segundo o volante, a prancheta do professor torna os treinamentos mais dinâmicos.

"Ajuda muito e acelera também o treinamento. Com a prancheta ele já coloca tudo que temos que fazer e já acelera o trabalho" .

Além disso, a jóia alvinegra garantiu que o elenco anda trabalhando pesado nos treinos para voltar com tudo após a intertemporada. O meia acredita que o Botafogo pode buscar grandes objetivos neste anos.

"Dá sim, por isso temos trabalhado forte. Estamos com mais fome de vencer e queremos subir no campeonato. Que possamos voltar fortes para somarmos pontos com as vitórias".

E não para por aí. Com título pelas seleções de base no currículo, Matheus Fernandes mira vestir a amarelinha novamente, mas dessa vez no time principal. Porém ele deixa claro que para isso precisará focar em ter boas atuações pelo Glorioso.

"Claro que a gente pensa em chegar, é o sonho de todo jogador poder jogar pela Seleção Brasileira, mas não adianta nada pensar lá na frente e não fazer nada pelo clube agora. Se eu fizer um bom trabalho aqui certamente serei convocado" - Explicou o jogador.