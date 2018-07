Apesar da derrota, Marcos Paquetá parabeniza atletas do Botafogo: “Cumpriram seu papel tático”

Na reestreia do Campeonato Brasileiro o Botafogo enfrentou o Corinthians em São Paulo e acabou sendo derrotado por 2 a 0, com gol de Rodriguinho e Romero. Além disso, o primeiro jogo com Marcos Paquetá, técnico do Botafogo, foi hoje (19) com a derrota. Após o jogo, o treinador concedeu uma coletiva de imprensa.

Inicialmente ele falou sobre como foi a partida, fazendo uma análise e elogiando como foi o desempenho de ambas as equipes, fazendo comentários sobre o jogo no geral.

"Parabenizar as duas equipes pelo espetáculo, jogo aberto e franco. Temos que ter sempre personalidade e não perder nossas características, jogar buscando o gol, a posse de bola, jogar agressivamente para criar situações de gol. Tivemos 21 finalizações, oito no gol, Cássio foi fundamental para o Corinthians. Parabenizo meus atletas pela luta e taticamente cumpriram o papel”.

O técnico já pensou logo no próximo confronto, clássico contra o Flamengo. Mas fez uma análise vendo como um jogo qualquer, nem mais fácil nem mais difícil.

“Um jogo como outro qualquer, duas equipes rivais. Hoje estou pensando no que a gente pode melhorar da nossa equipe, com esses acertos vamos ter melhora. Vamos buscar o resultado. Botafogo tem que jogar para frente".

Marcos contou com alguns problemas para escalar jogadores, com o desfalque de alguns principalmente. Mas logo mostrou superação perante aos problemas apesar da derrota.

"Tivemos mudanças, Pimpão, Aguirre tinha julgamento, Brenner sentiu lesão, um bom jogador, que faz gol. Vamos ver a recuperação dele, se vai estar apto para esse jogo”.

Por fim, Kieza foi alvo de elogios, afinal, os números de finalização do jogador aumentaram muito no período pré-Copa.

“Kieza a gente confia muito, excelente finalizador, e sabemos que centroavante está ali, mas do outro lado tem um goleiro, e hoje ele foi o melhor jogador da partida, mérito do goleiro. Vamos trabalhar esses aspectos individuais, ver o que precisamos melhorar. Reinício de temporada precisa de ajuste. Daqui a pouco vai começar a sair gol e ele voltará a ser o jogador que sempre foi", finalizou.

O próximo confronto do alvinegro é neste sábado (21), às 19h, contra o Flamengo no estádio Maracanã.